Во Франции снова отказались называть зверства россиян в Украине геноцидом
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Французский чиновник отказался назвать зверства российских военных геноцидом.
Во французском МИДе отказалась называть действия русских военных в Украине геноцидом.
Об этом в эфире радиостанции Sud Radio заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
"Франция не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям на Украине", — сказал Бон.
Кроме того, чиновник ответил на вопрос по поводу приглашения, сделанного Макрону украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Речь не идет о ближайших днях. Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно", — добавил Бон.
Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинцев и россиян "братьями" и подчеркнул, что в связи с этим предпочитает избегать термина "геноцид".
Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вслед за Макроном также отказалась называть зверства россиян в Украине геноцидом.
В свою очередь, американский лидер Джо Байден подчеркнул: россия начала геноцид украинского народа и должна быть остановлена.