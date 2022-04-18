Во Франции снова отказались называть зверства россиян в Украине геноцидом

Французский чиновник отказался назвать зверства российских военных геноцидом.

Во французском МИДе отказалась называть действия русских военных в Украине геноцидом.

Об этом в эфире радиостанции Sud Radio заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

"Франция не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям на Украине", — сказал Бон.

Кроме того, чиновник ответил на вопрос по поводу приглашения, сделанного Макрону украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Речь не идет о ближайших днях. Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно", — добавил Бон.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинцев и россиян "братьями" и подчеркнул, что в связи с этим предпочитает избегать термина "геноцид".

Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вслед за Макроном также отказалась называть зверства россиян в Украине геноцидом.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден подчеркнул: россия начала геноцид украинского народа и должна быть остановлена.