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У Франції знову відмовилися називати звірства росіян в Україні геноцидом

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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МЗС Франції Новина оновлена 18 квітня 2022, 10:13
МЗС Франції

Французький чиновник відмовився назвати звірства російських військових геноцидом.

У французькому МЗС відмовилася називати дії російських військових в Україні геноцидом.

Про це в ефірі радіостанції Sud Radio заявив держсекретар при французькому МЗС Клеман Бон.

"Франція не вважає за правильне застосування терміна "геноцид" до подій в Україні", — сказав Бон.

Крім того, чиновник відповів на запитання щодо запрошення, зробленого Макроном українським президентом Володимиром Зеленським.

"Йдеться не про найближчі дні. Він поїде на Україну тоді, коли це буде корисно", — додав Бон.

Зазначимо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав українців і росіян "братами" і підкреслив, що у зв’язку з цим вважає за краще уникати терміну "геноцид".

Кандидат у президенти Франції, лідер правої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен за Макроном також відмовилася називати звірства росіян в Україні геноцидом.

У свою чергу, американський лідер Джо Байден наголосив: росія розпочала геноцид українського народу і має бути зупинена.

Теги:
#Франція #Геноцид #Емманюель Макрон
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