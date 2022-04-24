Укр

Говоря о танках для Украины, Шольц заговорил о "правилах войны" и "эскалации для НАТО"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Олаф Шольц Новость обновлена 24 апреля 2022, 22:03
Олаф Шольц

Канцлер Германии заявил, что его приоритет — это избегание эскалации со стороны НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц, отказавшийся предоставлять Украине тяжелое оружие для борьбы с российскими оккупантами, комментируя тему поставки танков, заявил, что хочет избежать эскалации со стороны НАТО.

Об этом говорится в его интервью немецкому изданию Spiegel, перевод которого опубликовало издание "Европейская правда".

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На вопрос журналиста, почему Шольц считает, что поставки танков из Германии могут иметь ужасные последствия, федеральный канцлер заговорил о правилах войны.

"Нет инструкции, где было бы написано, что делает нас стороной конфликта. Правила сейчас переписываются ежедневно. Есть уроки, которые нам еще предстоит усвоить. Поэтому приходится тщательно обдумывать и координировать каждый наш шаг", — ответил канцлер ФРГ.

При этом Шольц отметил, что он не собирается беспокоиться о пафосных заявлениях, которые звучат по поводу его отказа поставлять оружие.

"Избегание эскалации со стороны НАТО — мой приоритет. Поэтому я не должен оглядываться на требования общества, которые раздаются из-за соцопроса, и раздражаться от пафосных заявлений. Потому что последствия ошибки будут драматичными", — резюмировал он.

Напомним, что немецкое издание "Bild" сообщило о том, что по приказу Шольца Германия вдвое сократила список вооружения для Украины. При этом Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности Украины согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители Украины и россии.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Война #Танки #Олаф Шольц
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