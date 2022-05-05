США сильно помогли Украине с ликвидацией путинских генералов - NYT

Американские военные аналитики в ужасе от российских потерь на поле боя

Ликвидация многих российских генералов, число которых недавно увеличилось после боев под Херсоном, проводилась бойцами ВСУ с помощью разведданных из Вашингтона. Не все высокопоставленные военнослужащие армии рф были ликвидированы подобным способом, однако помощь США в такого рода победах ВСУ отрицать сложно.

Больше подробностей в своем материале изложили The New York Times.

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Журналисты смогли добиться от некоторых американских политиков официального подтверждения — разведданные действительно использовались украинскими бойцами для ударов по штабам командования оккупантов. Разумеется, чиновники не раскрывают своих имен: дабы не провоцировать россию на еще больший конфликт. Как известно, в Кремле пропаганда и без того убеждает российских граждан о том, что война в Украине — это противостояние с США и НАТО.

По состоянию на 5 мая ВСУ официально подтвердили гибель минимум 12 российских генералов. Некоторые из них были уничтожены благодаря "наводкам" американской разведки. Информация предоставлялась фактически "в режиме реального времени".

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Также Штаты передают данные о местонахождении не только штабов россиян, но и их подразделений на разных отрезках фронта. Вдобавок к этой, чаще всего "географической информации", украинские военные добавляют данные собственной разведки, и поэтому атаки получаются настолько результативными.

"Обмен разведывательными данными является частью расширенного потока помощи США , которая включает в себя более тяжелое вооружение и помощь в размере десятков миллиардов долларов, — отмечают журналисты NYT. — Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов".

Для сбора информации о местонахождении российских генералов, которые в последствии были уничтожены, Америка собирала информацию в т.ч. и с различных секретных, а также коммерческих спутников.

При этом следует подчеркнуть, что далеко не все удары наносились благодаря американцам. Так, атака на штаб российской армии вблизи Изюма, где, по различным данным, мог быть ранен начштаба оккупантов Валерий Герасимов — исключительно заслуга украинцев. Напомним, что факт ранения генерала подтвердил и известный российский политолог Валерий Соловей.

Также "Телеграф" писал, что все на той же Харьковщине был успешно ликвидирован генерал-лейтенант армии рф Алексей Симонов.