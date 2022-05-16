В Грузии заговорили о вероятности нападения России: что известно

Кровавому диктатору из-за провала "спецоперации" в Украине нужны хоть какие-то "победы"

На фоне неудач российской армии в войне против Украины кровавый диктатор Владимир Путин может развязать войну против Грузии, чтобы достичь хоть каких-нибудь побед.

Такое мнение озвучил американский ученый Линкольн Митчелли в своей колонке для CNN.

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Он отметил, что ситуация в Грузии сейчас выглядит достаточно напряженной — народ страны не поддерживает Путина и категорически осуждает тот факт, что Россия развязала войну против Украины. При этом власти страны, пытающиеся говорить о нейтралитете, не ввели запрет на въезд в Грузию для россиян и они массово устремились в страну. Причем миграция россиян, как указывают грузины, связана с банальным желанием израсходовать в Грузии свои средства, а не с бегством от путинского режима. Более того, россияне пьют в грузинских ресторанах за свою армию и даже вступают в конфликты с местными.

Между тем, в грузинском политикуме опасаются, что Россия пойдет войной и на Грузию.

"Один член парламента, связанный с руководящей партией, сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал скорую победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится кое-где скорая победа, и он может перекинуться на Грузию", – отметил Митчелл.

В разговоре с американским ученым такие опасения также выразила действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Между тем грузинские власти заявляют, что никакого "второго фронта" против России они открывать не будут даже несмотря на то, что в Южной Осетии, которую в 2008 году захватили российские оккупанты, уже заговорили о присоединении к составу РФ. К слову, о намерении провести "референдум" в Осетии так называемый "президент" Бибилов заявлял еще 30 марта, однако тогда его заявления были восприняты как политический шаг, чтобы получить симпатии избирателей на "выборах". МИД Грузии все же отреагировал на эти заявления, назвав их недопустимыми. Грузинские власти ограничились только этими словами.