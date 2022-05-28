"США предлагали эвакуировать людей за год до вторжения": Зеленский объяснил действия Украины

Лишняя паника могла спровоцировать проблемы в финансовой системе

Украинские власти слышали предупреждения о вероятности полномасштабного вторжения россии задолго до 24 февраля. Только представители США начали предлагать эвакуацию и подготовку к противостоянию за год до. Впрочем, Украина имела своим мотивы отказаться от такого предложения.

Об этом стало известно из интервью президента Владимира Зеленского для нидерландского телеканала NOS.

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По мнению украинского лидера, США предложили "бить тревогу" еще за год до начала полноценной войны Украины и россии. Однако в Киеве выбрали другую тактику — для сохранения финансовой стабильности страны.

"Я с этим [предложением США — ред.] не согласен, потому что не стоит создавать лишнюю панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Сейчас мы это очень хорошо понимаем", — говорит Зеленский.

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Он объясняет: после начала войны, процессов эвакуации и выезда беженцев за границу украинская казна начала ощущать острый дефицит уже в марте. По его данным, сейчас Украине не хватает минимум 5 миллиардов (вероятно, гривен, однако валюта не уточняется — ред.).

"Если бы мы начали это годом ранее, у нас бы больше не было экономики, — объясняет Зеленский. — Мы поняли, что стоимость нашей валюты упадет, начнется отток денег у людей и компаний".

При этом президент подчеркивает: украинская армия и власть были готовы к вероятном вызовам со стороны россии, поэтому говорить о том, что страну полностью "застали врасплох" нельзя.

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Напомним, что о вероятной подготовки путиным вторжения в Украину заявляли многие международные аналитики и политики. Звучали предупреждения и со стороны НАТО. Однако Владимир Зеленский буквально за несколько дней до полноценной войны недовольно высказывался насчет "прогнозирования" со стороны Запада.

Тем временем, как писал "Телеграф", Украину уже покинуло несколько миллионов человек. Более конкретное число изданию озвучила демограф Элла Либанова.