На Западе договорились не давать Украине новые танки? Что узнали СМИ

Европа постоянно затягивает поставки тяжелого вооружения в Украину

Испания отказалась от своих планов передавать украинским защитникам дополнительное вооружение в виде немецких танков марки Leopard 2. Отмечается, что подобное решение связано с недовольством немецкого правительства, которое, по факту, и заблокировало поставку.

Издание Spiegel пишет, что изначальная новость испанских СМИ о подготовке новой поставки оружия для Украины вызвала огромное ажиотаж в Германии. Он был настолько большой, что официальный Мадрид якобы даже извинился перед немецкими коллегами за причиненные неудобства.

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Напомним, что изначально речь шла о четырех десятках старых танков Leopard 2, которые находятся на балансе армии Испании, но не используются в данное время. Как оказалось, для передачи такой техники ВСУ понадобилось дополнительное одобрение со стороны Германии. И немцы отреагировали весьма негативно.

Однако если бы Берлин дал добро, это стало бы первым случаем, когда страна-член НАТО согласился поставлять Украине боевые танки, а не более легкое вооружение.

"Федеральное правительство [Германии] во время телефонных звонков предупредило испанцев, что такой шаг будет отступление от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками", — пишет немецкое издание.

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Полностью Испания от идеи помощи Украине не отказалась, однако сократила возможную партию танков до десяти. Если и этот вариант получит отказ от Германии, то поставки вообще не будет.

Стоит также добавить, что технике все равно понадобится дополнительное время на ремонт, прежде чем она попадет на фронт в Украине.

Напомним, что информация о неформальном договоре между странами-членами НАТО не давать Украине тяжелое вооружение появилась в прессе под конец мая. Чуть позже его опровергли британские политики, а в Германии пообещали сократить время ожидания поставок.