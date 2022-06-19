Укр

Казахстан из-за Украины сделал неожиданное заявление о ядерном оружии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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По мнению Мухтара Тлеуберди, миру стоит полностью избавиться от опаснейших боеголовок Новость обновлена 19 июня 2022, 10:41
По мнению Мухтара Тлеуберди, миру стоит полностью избавиться от опаснейших боеголовок

Чиновник оценивает вероятность ядерной войны еще выше, чем во времена "холодной войны"

Ядерное оружие во всем мире должно быть ликвидировано раз и навсегда. О такой перспективе максимально мирного сосуществования множества стран заговорили в Казахстане — сразу после того, как о вероятности ядерного конфликта снова заикнулся кровавый диктатор владимир путин.

По словам министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сейчас из-за войны россии в Украине значительно возрос риск применения столь опасного оружия. Постоянные угрозы со стороны Москвы и "ответка" Запада, пишет чиновник в личной колонке для газеты Liter, ставят под угрозу и многие другие государства.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Тлеуберди напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш уже отмечал высокую вероятность начала именно ядерного конфликта в мире. По словам казахстанского политика, на это влияет огромное количество боеголовок — около 13,4 тыс. — по всему миру.

"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", — подчеркнул министр.

По его мнению, мировым лидерам стоит наконец-то заключить договор, которым использование "ядерки" будет полностью запрещено. Разоружение же государств, у которых есть запасы боеголовок, должно состояться к 2045 году, когда ООН отпразднует свой столетний юбилей.

"Договор закрепляет ряд обязательных правовых новелл в сфере ядерного разоружения, — объясняет Мухтар Тлеуберди свою идею. — Впервые в истории человечества ядерное оружие признается вне закона. Запрещаются производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств, а также применение угроз его использования".

Интересно, что такое заявление явно противоречит участившимся милитаристским месседжам россии. Особенно ярко это выглядит в контексте последних заявлений официального Казахстана.

Напомним, речь о нежелании президента страны Касима-Жомарта Токаева признавать "независимость" ОРДЛО, а также отказ принять важную российскую награду. В таком свете кажется, будто бы Казахстан все больше пытается дистанцироваться от россии.

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