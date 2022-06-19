Казахстан из-за Украины сделал неожиданное заявление о ядерном оружии

Чиновник оценивает вероятность ядерной войны еще выше, чем во времена "холодной войны"

Ядерное оружие во всем мире должно быть ликвидировано раз и навсегда. О такой перспективе максимально мирного сосуществования множества стран заговорили в Казахстане — сразу после того, как о вероятности ядерного конфликта снова заикнулся кровавый диктатор владимир путин.

По словам министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сейчас из-за войны россии в Украине значительно возрос риск применения столь опасного оружия. Постоянные угрозы со стороны Москвы и "ответка" Запада, пишет чиновник в личной колонке для газеты Liter, ставят под угрозу и многие другие государства.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Тлеуберди напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш уже отмечал высокую вероятность начала именно ядерного конфликта в мире. По словам казахстанского политика, на это влияет огромное количество боеголовок — около 13,4 тыс. — по всему миру.

"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", — подчеркнул министр.

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По его мнению, мировым лидерам стоит наконец-то заключить договор, которым использование "ядерки" будет полностью запрещено. Разоружение же государств, у которых есть запасы боеголовок, должно состояться к 2045 году, когда ООН отпразднует свой столетний юбилей.

"Договор закрепляет ряд обязательных правовых новелл в сфере ядерного разоружения, — объясняет Мухтар Тлеуберди свою идею. — Впервые в истории человечества ядерное оружие признается вне закона. Запрещаются производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств, а также применение угроз его использования".

Интересно, что такое заявление явно противоречит участившимся милитаристским месседжам россии. Особенно ярко это выглядит в контексте последних заявлений официального Казахстана.

Напомним, речь о нежелании президента страны Касима-Жомарта Токаева признавать "независимость" ОРДЛО, а также отказ принять важную российскую награду. В таком свете кажется, будто бы Казахстан все больше пытается дистанцироваться от россии.