Российскому министру не понравилось отношение Запада к пропагандистским СМИ

Глава российского МИД сергей лавров внезапно прошелся критикой по президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что тот "начал войну против российских журналистов". Примечателен тот факт, что Макрон больше всего из западных политиков поддерживает связь по телефону с российским диктатором владимиром путиным.

Как передают в понедельник, 4 июля, российские СМИ, в своей речи перед журналистами лавров обвинил Запад в "игнорировании международного права" и "сочинении своих правил".

"Президент Макрон много раз на вопрос, почему у RT и Sputnik (пропагандистских росСМИ — ред.) нет аккредитации в Елисейском дворце, отвечал: "Это не средства массовой информации — это инструменты пропаганды". И таких примеров множество", — заявил глава МИД страны-агрессора.

Путинский министр добавил, что россия заинтересована в окончании войны против журналистов и обвинил Запад в "беспределах", отметив, что "ему теперь невозможно остановиться без потери лица".

Напомним, что президент Франции Макрон постоянно общался с путевым телефоном, что успело стать причиной многих шуток и мемов. Именно французскому лидеру принадлежит призыв о "сохранении путину лица", на который не согласился президент Украины Владимир Зеленский. За свои поступки Макрон неоднократно подвергался критике со стороны польских властей. Страна-сосед отмечала, что переговоры с российским диктатором не приносят никакой пользы. С этим наконец согласился и сам Макрон, неожиданно признавшись, что согласовывает свои звонки в россию с президентом Украины.