Російському міністру не сподобалося ставлення Заходу до пропагандистських ЗМІ

Глава російського МЗС сергій лавров раптово пройшовся критикою по президенту Франції Емманюелю Макрону за те, що той "розпочав війну проти російських журналістів". Примітним є той факт, що Макрон найбільше з-поміж західних політиків підтримує зв'язок телефоном з російським диктатором володимиром путіним.

Як передають у понеділок, 4 липня, російські ЗМІ, у своїй промові перед журналістами лавров звинуватив Захід в "ігноруванні міжнародного права" та "вигадуванні своїх правил".

"Президент Макрон багато разів на питання, чому RT і Sputnik (пропагандистські росЗМІ — ред.) не мають акредитації в Єлисейському палаці, відповідав: "Це не засоби масової інформації — це інструменти пропаганди". І таких прикладів безліч", — заявив голова МЗС країни-агресора.

Путінський міністр додав, що росія зацікавлена у закінченні війни проти журналістів й звинуватив Захід у "безчинствах", зазначивши, що "йому тепер неможливо зупинитись без втрати обличчя".

Нагадаємо, що президент Франції Макрон постійно спілкувався з путіним телефоном, що встигло стати причиною багатьох жартів та мемів. Саме французькому лідеру належить заклик про "збереження путіну обличчя", на який не погодився президент України Володимир Зеленський. За свої вчинки Макрон неодноразово піддавався критиці з боку польської влади. Країна-сусід наголошувала на тому, що переговори з російським диктатором не приносять жодної користі. З цим, врешті, погодився й сам Макрон, несподівано зізнавшись, що погоджує свої дзвінки в росію з президентом України.