Секретное оружие Украины? Чем Елена Зеленская может помочь воюющей Украине

Сложившийся образ первой леди Украины идеально подходит для донесения информации жителям других стран

Супруга президента Украины Елена Зеленская, недавно ставшая лицом американского Vogue, способна стать тайным оружием нашей страны на мировой политической арене. На первую леди могут сделать ставку политтехнологи, взирая на ее вдумчивые решения и присущую любой женщине хитрость. Более того — она на весь мир говорит о российско-украинской войне, будучи рупором всех наших женщин.

По мнению одного из лидеров партии "Слуга народа", с которым пообщался "Телеграф", Зеленская весьма удачно справляется с отведенной ей ролью. Настолько, что некоторые аналитики даже заговорили о ее возможной самостоятельной карьере в политике.

На руку Елене Зеленской играет ее минимальная публичность. Это, как и образ супруги президента воюющей страны, помогает другим людям относиться к ней более снисходительно и максимально воспринимать все сказанное ею. Таким образом Зеленская может стать новым рупором Банковой, который доносит до мира правду о войне в Украине.

"Елена говорит от имени всех наших женщин. У нее образ женщины, которая не выбирала быть женой президента воюющей страны. Так же как Зеленский не выбирал быть президентом воюющего государства. И она прекрасно справляется со своей задачей", — рассказал собеседник "Телеграфа", являющийся одним из политтехнологов в Офисе президента.

Вполне вероятно, что именно на Елену Зеленскую попытаются сделать ставку на следующих президентских выборах — как достойного кандидата на главу государства. При этом представители Банковой убеждают: политических планов у первой леди на данный момент нет, политическая карьера ей неинтересна. Ее речами, а также общим имиджем занимаются представители команды президента Владимира Зеленского, личных политтехнологов она не имеет.

Более подробно о происходящем вокруг первой леди Украины можно прочесть в нашем аналитическом материале: "Карточный домик" по-украински. Заменит ли Елена Зеленская мужа на посту президента".