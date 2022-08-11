Как закончится война: Резников опроверг два неприятных сценария

Министр обороны отмечает, что продвижение россиян было приостановлено весьма высокой ценой

Глава украинского Минобороны Алексей Резников озвучил более реалистичные данные насчет сроков окончания войны с россией. Если ранее чиновник надеялся, что остановить врага можно будет до конца 2022 года, теперь он рассуждает скорее о завершении так называемой "горячей" фазы боевых действий. Также он рассказал, стоит ли Украине переживать о возможности повтора "Сирии" или "Кореи" в контексте нынешней российско-украинской войны.

Больше подробностей от Резникова услышали журналисты "Украинской правды". Министр отметил, что окопная история военных действий в Украине пока еще далека от завершения.

Он подчеркивает, что по факту "горячая" фаза войны с российскими оккупантами закончилась для ВСУ в мае. Именно тогда наша армия понесла наиболее тяжелые и массовые утраты. Сейчас же и количество погибших значительно уменьшилось, и россиян удалось притормозить с помощью получаемого западного оружия.

"Их навала остановилась, продвижение идет весьма медленно, — отмечает Алексей Резников. — Но это тоже — кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о "горячей" фазе, это не значит, что закончится полевая, скажем так, окопная история".

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Насчет прогнозов от различных экспертов о возможности развития российско-украинской войны по пути Сирийской или Корейской Резников весьма спокоен. Сейчас он отказывается делать полноценные личные предположения насчет окончания боевых действий, но уверен, что два упомянутых сценария — не по нашу душу.

Вариант с "Кореей" невозможен, по его мнению, потому, что это замороженный конфликт. Москва могла попытаться устроить такое в 2014 году, однако мы воевали на Донбассе восемь лет, после чего решились на полномасштабное вторжение.

"Что касается "Сирии", то у россиян тоже ресурс исчерпывается: и человеческий, и оружейный. А у нас наоборот добавляются партнеры. То есть это, как они говорят, коллективный Запад, цивилизованный Запад, который сегодня все больше и больше заинтересован в нашей победе", — поясняет свою позицию Резников.

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При этом он подчеркивает, что от дальнейшего развития событий будет зависеть многое. И речь не только о фронте в Украине, но и в политической и экономической ситуации за границей.

"Мы должны с вами быть максимально в выигрышной позиции, благодаря соответствующим решениям, действиям Вооруженных сил, продолжению вооружения от партнеров и веры в то, что Вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить, — говорит министр. — Я абсолютно верю, что это реалистичный план".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему общее количество россиян, наступающих на Украину, гораздо меньше, чем наших защитников, но у них получаются прорывы и наступления. Алексей Резников назвал два фактора, которые непосредственно влияют на это.

Также мы писали о том, что Украина собирается забрать Крым у россии военным путем. Такой вариант развития событий анонсировал генерал-майор Дмитрий Марченко.