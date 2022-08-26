Почему не в россии? Одиозный украинский нардеп был замечен в Европе (фото)

Представитель нардепа утверждает, что цель поездки — лечение

Одиозного народного депутата Юрия Бойко из пророссийской партии "ОПЗЖ", деятельность которой запретили в Украине, заметили на прогулке в Карловых Варах (Чехия). Выяснилось, что 63-летний народный избранник находится в отпуске.

Как сообщили "Схемы", Бойко в сопровождении еще одного мужчины заметили в курортном чешском городе 25 августа. Об этом свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Журналисты поинтересовались целью визита Юрия Бойко в Карловы Вары у его пресс-секретаря, на что он ответил, что народный депутат "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа и уехал в Чехию на лечение".

"Схемы" добавили, что они прямо попросили у Бойко ответить на вопрос, что он и его соратники из уже запрещенной "ОПЗЖ" делают для противодействия российской агрессии, однако нардеп оставил этот вопрос без ответа.

Напомним, что еще в начале войны Бойко остановили на блокпосте для проверки и попросили повторить фразу: "путин-х**ло", однако он искусно выкрутился, чтобы этого не говорить.

Следует отметить, что фракцию "ОПЗЖ" в Верховной Раде распустили еще в начале мая. Интересно, что это было решение самих нардепов, решивших создать новую фракцию под названием "Платформа за жизнь и мир". Объединение возглавил Юрий Бойко, являвшийся соучредителем пророссийской партии "ОПЗЖ". Примечательно, что после начала войны он не уехал в РФ, как многие прогнозировали, а остался в Украине и даже сохранили мандат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не только народные избранники могут позволить себе отдыхать, когда в Украине идет война. Так, днем ранее в скандал попал харьковский чиновник Сергей Колесник, отправившийся с семьей на Лазурный берег — во французскую Ниццу. Расплата за это не заставила себя ждать.