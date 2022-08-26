Чому не в росії? Одіозного українського нардепа помітили у Європі (фото)

Представник нардепа стверджує, що мета поїздки — лікування

Одіозного народного депутата Юрія Бойка з проросійської партії "ОПЗЖ", діяльність якої заборонили в Україні, помітили на прогулянці у Карлових Варах (Чехія). З'ясувалося, що 63-річний народний обранець перебуває там у відпустці.

Як повідомили "Схеми", Бойка у супроводі ще одного чоловіка помітили у курортному чеському місті 25 серпня. Про це свідчать фотографії, які опинилися у розпорядженні журналістів.

Журналісти поцікавилися метою візиту Юрія Бойка до Карлових Вар у його прессекретаря, на що він відповів, що народний депутат "взяв відпустку за власний кошт з 22 по 29 серпня і поїхав у Чехію на лікування".

"Схеми" додали, що вони напряму просила Бойка відповісти на питання, що він та його соратники з вже забороненої "ОПЗЖ" роблять для протидії російській агресії, однак нардеп залишив це питання без відповіді.

Нагадаємо, що ще на початку війни Бойка зупинили на блокпості для перевірки й попросили повторити фразу: "путін -х**ло", однак він майстерно викрутився, аби цього не говорити.

Варто зазначити, що фракцію "ОПЗЖ" у Верховній Раді розпустили ще на початку травня. Цікаво, що це було рішення самих нардепів, які вирішили утворити нову фракцію під назвою "Платформа за життя та мир". Об’єднання очолив Юрій Бойко, який був співзасновником проросійської партії "ОПЗЖ". Примітно, що після початку війни він не виїхав до РФ, як багато хто прогнозував, а залишився в Україні та навіть зберіг мандат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не тільки народні обранці можуть дозволити собі відпочивати, коли в Україні йде війне. Так, днем раніше у скандал встряв харківський чиновник Сергій Колесник, який відправився з сім'єю на Лазурний берег — у французьку Ніццу. Розплата за це не змусила на себе чекати.