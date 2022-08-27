Трио ненавистников Украины: кто из российской элиты вместе с путиным яро поддерживает войну

Даже диктаторам нужны те, кто их вдохновляет и наставляет

Российский лидер владимир путин, который серьезно ошибся в расчетах насчет войны в Украине, не является единственным источником украинофобии в элите страны-агрессора. У него есть серьезная поддержка в лице секретаря совбеза рф николая патрушева, которого считают преемником президента, и одного из богатейших бизнесменов юрия ковальчука. Последнего, к слову, нередко называли "кошельком путина", ведь он контролирует множество денежных потоков в россии.

О трио ненавистников Украины подробнее рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в эфире программы "Орестократия". Эксперт уверен, что вместе с путиным эти люди абсолютно сумасшедши в своей ненависти как к нашей стране, так и к коллективному Западу.

Это не значит, что другие представители круга российской элиты менее воинственно настроены, но путин и ко намного опаснее.

"Эти трое — супер бешеные. Собственно, путин, скорее, ученик в этой тройке, — говорит Пионтковский. — Интеллектуалом там больше выступает ковальчук: он из ученых. патрушев — идеолог российского фашизма (даже более явный, чем философствующий Дугин)".

николай патрушев давным-давно находится в российской политике. С 1999 по 2008 года возглавлял ФСБ, затем стал секретарем Совета безопасности россии. Имеет воинское звание генерала, не раз получал различные государственные награды. Один из наиболее преданных владимиру путину людей. Разделяет его антиукраинские взгляды, а также всерьез считает, что различные спецслужбы являются "новым дворянством".

От него нередко исходили гневные высказывания в сторону США, ведь именно эту страну он считает самым главным классовым врагом россии. Почему-то убежден, что американцы готовы лишить рф всех ее "природных богатств", для чего были бы не прочь стереть эту страну с лица земли. Винит Вашингтон в смене украинской власти во время Революции Достоинства, активно поддерживал с 2014 года войну на Донбассе и, конечно же, оккупацию Крыма.

юрий ковальчук же, который, напомним, считается "кошельком путина", также является одним из наиболее близких людей к российскому диктатору. Есть мнение, что именно он был организатором свадьбы для одной из дочерей главы Кремля в 2013 году.

О ковальчуке практически ничего не слышно, что делает его настоящим серым кардиналом политики россии. При этом он, имея контроль над "Национальной Медиа Группой", куда входят основные телеканалы ("Первый канал", "Рен-ТВ", "СТС" и "Пятый канал"), он де-факто является вторым после путина по влиятельности человеком на территории "Мордора".

"Ковальчук – это человек, с которым Путин действительно может разделить свою жизнь, свое видение. И он ему доверяет", — утверждала исследовательница Московского центра Карнеги Татьяна Становая, характеризуя ковальчука.

Таким образом совершенно неудивительно, что путин до сих пор пребывает на столь высоком счету в российской политике — окружил себя важными людьми, которые поддерживают его политику не только голословно, но и с помощью правоохранительных органов, а также денег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, несмотря на все опасения, путин все же не рискнет применить ядерное оружие в конфликте с Украиной.

Также мы писали, как на решения российского диктатора может влиять его состояние здоровья.