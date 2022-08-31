Россияне его не простили: что о смерти Михаила Горбачева говорят мировые лидеры и СМИ

Горбачев успел сделать себе имя среди мировых политиков, но не заслужил особой благодарности от российских граждан

Одно из самых обсуждаемых мировыми СМИ событий последних дней — смерть первого (и последнего же) президента Советского Сююза Михаила Горбачева. Он умер на 92-м году жизни, так и не выйдя победителем из поединка с серьезным заболеванием. Учитывая неспокойное время (читай — войну россии с Украиной), в которое он ушел, многие списывают ухудшение его здоровья на возрастание нервозности и прочие проблемы.

"Телеграф" решил узнать, как о Михаиле Горбачеве, ушедшем в мир иной, отзываются во всем мире. Для этого мы исследовали социальные сети наиболее известных политиков, а также ознакомились с материалами-некрологами, посвященными политику журналистами разных изданий и стран.

Реакция политиков

По мнению генсека ООН Антонио Гуттериша, Горбачев был тем человеком, который приложил больше всех усилий, дабы окончить холодную войну между СССР и Западом.

"Мир потерял могущественного мирового лидера, преданного многостороннего лидера и неутомимого борца за мир", — отметил Гуттериш в своем Twitter, подчеркнув, что глубоко расстроен смертью Горбачева.

Поддерживает идею уникальности лидерства Михаила Горбачева и американский президент Джозеф Байден. В заявлении на официальном сайте Белого Дома отмечена важность отдельных решений советского политика — к примеру, введение демократических реформ после десятилетий жестких политических репрессий его предшественников.

"Он верил в гласность и перестройку — открытость и перестройку — не как в простые лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после многих лет изоляции и лишений", — отметил Байден.

По его мнению, Горбачева уважают во всем мире, ведь даже после развала Союза он оставался в политике, интересовался происходящим и всегда реагировал на главные вызовы современности.

Расстроена известием о смерти Горбачева и бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее мнению, жизнь этого человека была важной, ведь именно он помог окончить холодную войну мирным путем.

Не остался в стороне и французский лидер Эммануэль Макрон, который высказал свои соболезнования из-за ухода Горбачева в личном Twitter.

"Его преданность миру в Европе изменила нашу общую историю", — подчеркнул политик.

Согласен с ним и британский премьер Борис Джонсон, который признался, что всегда восхищался отдельными качествами Горбачева, который смог свести на нет холодную войну.

"Во времена агрессии путина в Украине его неутомимая преданность открытости советского общества остается примером для всех нас", — уверен Джонсон.

От главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Михаил Горбачев удостоился эпитетов "уважаемый лидер, которому доверяли". Она считает, что именно решения этого политика помогли сбросить железный занавес с СССР.

"Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем", — подчеркнула политик.

Весьма трогательным оказалось прощание экс-губернатора Калифорнии, известного актера Арнольда Шварцнеггера. В соцсетях он разместил совместное фото с Михаилом Горбачевым и рассказал, что тот в какой-то мере был его героем.

"Его всегда будут помнить как героя, который развалил коммунистическую систему, несмотря на то, что это значило для его собственной власти, — сказал Шварцнеггер. — Сейчас он принадлежит истории, и я знаю, что он необычайно рад воссоединиться со своей дорогой Раисой, которая снова переживает одну из лучших историй любви всех времен".

Реакция журналистов

В редакции Wall Street Journal Михаила Горбачева назвали "парадоксальным советским лидером". Такую характеристику связывают с тем, что он пожертвовал собственным влиянием, чтобы провести реформы и позволить коммунистической партии "пасть".

При этом в журнале Economist уверены, что Горбачев мог вовсе и не желать распада Советского Союза. Главной его задачей было завершение Холодной войны, а вот СССР он уничтожать не хотел. По мнению журналистов, он считал, что способен провести в нем реформы, сделав жизнь в стране более комфортной.

Не считают первого и последнего советского президента человеком, цепляющимся за власть, и представители Foreign Policy.

"По мере старения он начал критиковать политику Запада и расширение НАТО, но навсегда остался верным принципам демократии, прав человека и неприменения военной силы", — отметили в издании.

А вот The Guardian рассмотрели жизнь Горбачева слегка под другим углом. Так, журналисты уверены, что россияне так и не простили этому человеку всех проведенных реформ, а в последствии — распада Союза.

"Он до последних дней жил в двойной действительности: его любили и прославляли в Вашингтоне, Париже и Лондоне, но осуждали в России, — написано в некрологе. — Для многих его правление запомнилось резким падением уровня жизни".

Одно из главных китайских изданий Global Times, в отличии от большинства западных медиа, после смерти Горбачева разразилось открытой критикой в его адрес. По мнению автора материала, советский политик пытался угодить Западу, из-за чего россия погрузилась в экономический хаос. Его назвали "наивным" и "незрелым" политиком во времена президентства.

Не остался в стороне от смерти Михаила Горбачева и российский оппозиционный журналист Александр Невзоров. Потеря этого политика, признался он, причинила ему боль.

"Я понимаю, что он тоже погиб, умер раздавленный этой войной, раздавленный возродившимся в россии фашизмом и кошмаром. Он бы потянул столько-то еще, с его-то возможностями и замечательной медициной, но он понял, что ему дальше жить незачем", — говорит Невзоров.

Напомним, что 2022 год также унес и жизнь первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Мы рассказывали, какое мнение политик имел насчет войны с россией, а также о том, как на его смерть реагировали украинцы.