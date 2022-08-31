Росіяни його не пробачили: що про смерть Михайла Горбачова говорять світові лідери та ЗМІ

Горбачов встиг зробити собі ім’я серед світових політиків, але не заслужив на особливу подяку від російських громадян

Одна з подій останніх днів, що найбільш обговорюються світовими ЗМІ, — смерть першого (і останнього ж) президента Радянського Сююзу Михайла Горбачова. Він помер на 92-му році життя, так і не вийшовши переможцем із поєдинку із серйозним захворюванням. Враховуючи неспокійний час (читай — війну росії з Україною), в який політика не стало, багато хто списує погіршення його здоров’я на зростання нервозності та інші проблеми.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як про Михайла Горбачова, який пішов у інший світ, відгукуються в усьому світі. Для цього ми досліджували соціальні мережі найвідоміших політиків, а також ознайомились із матеріалами-некрологами, присвяченими політику журналістами різних видань та країн.

Реакція політиків

На думку генсека ООН Антоніо Гутеріша, Горбачов був тією людиною, яка доклала найбільше зусиль, щоб закінчити холодну війну між СРСР і Заходом.

"Світ втратив могутнього світового лідера, відданого багатостороннього лідера та невтомного борця за мир", — зазначив Гутеріш у своєму Twitter, наголосивши, що глибоко засмучений смертю Горбачова.

Підтримує ідею унікальності лідерства Михайла Горбачова та американський президент Джозеф Байден. У заяві на офіційному сайті Білого Дому зазначено важливість окремих рішень радянського політика — наприклад, запровадження демократичних реформ після десятиліть жорстких політичних репресій його попередників.

"Він вірив у гласність і перебудову — відкритість і перебудову — не як у прості гасла, а як у дорогу вперед для народу Радянського Союзу після багатьох років ізоляції та поневірянь", — зазначив Байден.

На його думку, Горбачова поважають у всьому світі, адже навіть після розвалу Союзу він залишався в політиці, цікавився тим, що відбувається, і завжди реагував на головні виклики сучасності.

Засмучена звісткою про смерть Горбачова і колишня держсекретар США Кондоліза Райс. На її думку, життя цієї людини було важливим, адже саме він допоміг закінчити холодну війну мирним шляхом.

Не залишився осторонь і французький лідер Еммануель Макрон, який висловив свої співчуття через відставку Горбачова в особистому Twitter.

"Його відданість світу в Європі змінила нашу спільну історію", — наголосив політик.

Згодний із ним і британський прем’єр Борис Джонсон, який зізнався, що завжди захоплювався окремими якостями Горбачова, котрий зміг звести нанівець холодну війну.

"За часів агресії путіна в Україні його невтомна відданість відкритості радянського суспільства залишається прикладом для всіх нас", — переконаний Джонсон.

Від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн Михайло Горбачов удостоївся епітета "шанований лідер, якому довіряли". Вона вважає, що саме рішення цього політика допомогли скинути залізну завісу із СРСР.

"Це відкрило шлях до вільної Європи. Цю спадщину ми не забудемо", — наголосила політик.

Дуже зворушливим виявилося прощання ексгубернатора Каліфорнії, відомого актора Арнольда Шварцнеггера. У соцмережах він розмістив спільне фото з Михайлом Горбачовим та розповів, що той певною мірою був його героєм.

"Його завжди пам’ятатимуть як героя, який розвалив комуністичну систему попри те, що це означало для його власної влади, — сказав Шварцнеггер. — Зараз він належить історії, і я знаю, що він надзвичайно радий возз’єднатися зі своєю дорогою Раїсою, яка знову переживає одну з найкращих історій кохання всіх часів”.

Реакція журналістів

У редакції Wall Street JournalМихайла Горбачова назвали "парадоксальним радянським лідером". Таку характеристику пов’язують із тим, що він пожертвував власним впливом, щоб провести реформи та дозволити комуністичній партії "пасти".

При цьому у журналі Economist певні, що Горбачов міг зовсім і не бажати розпаду Радянського Союзу. Головним його завданням було завершення Холодної війни, тоді як СРСР він знищувати не хотів. На думку журналістів, він вважав, що здатний провести в ньому реформи, зробивши життя в країні комфортнішим.

Не вважають першого та останнього радянського президента за людину, яка чіплялася за владу, і представники Foreign Policy.

"У міру старіння він почав критикувати політику Заходу та розширення НАТО, але назавжди залишився вірним принципам демократії, прав людини та незастосування військової сили", — зазначили у виданні.

А ось The Guardian розглянули життя Горбачова трохи під іншим кутом. Так, журналісти впевнені, що росіяни так і не пробачили цій людині всіх проведених реформ, а згодом розпаду Союзу.

"Він до останніх днів жив у подвійній дійсності: його любили і прославляли у Вашингтоні, Парижі та Лондоні, але засуджували в росії, — написано в некролозі. — Для багатьох його правління запам’яталося різким падінням рівня життя".

Одне з головних китайських видань Global Times, на відміну від більшості західних медіа, після смерті Горбачова вибухнуло відкритою критикою на його адресу. На думку автора матеріалу, радянський політик намагався догодити Заходу, через що росія поринула в економічний хаос. Його назвали "наївним" та "незрілим" політиком за часів президентства.

Не залишився осторонь смерті Михайла Горбачова та російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров. Втрата цього політика, зізнався він, завдала йому болю.

"Я розумію, що він теж загинув, помер розчавлений цією війною, розчавлений фашизмом і кошмаром, що відродився в Росії. Він би потягнув стільки ще, з його можливостями і чудовою медициною, але він зрозумів, що йому далі жити нема чого", — каже Невзоров.

Нагадаємо, що 2022 рік також забрав і життя першого президента незалежної України Леоніда Кравчука. Ми розповідали, яку думку політик мав щодо війни з росією, а також про те, як на його смерть реагували українці.