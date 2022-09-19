Скандальный демарш Пугачевой: политолог объяснил, что будет действовать на россиян лучше

Александр Палий отметил "Телеграфу", что общество россии деградировало

Публичный демарш Аллы Пугачевой радикально на настроения в российском обществе не повлияет, а определяющими факторами в изменении сознания россиян и усилении антивоенных настроений будут совсем другие вещи.

Такое в комментарии "Телеграфу" спрогнозировал политолог Александр Палий, оценивая соответствующее заявление популярной и авторитетной звезды российской эстрады и деятельницы культуры.

"Думаю, особенно хлопать в ладони нечего (по поводу заявления Пугачевой, — авт.). На россиян будут действовать банальные вещи. Грубо говоря, россияне сейчас настолько деморализованы, что какие-то авторитеты для них — ни о чем. Они могут реагировать не на какие-то примеры неких авторитетов, а исключительно на некоторые денежные факторы, или страх мобилизации, или на пустые холодильники.На определенные примитивные вещи.То есть российское общество уже настолько деградировало, что даже примеры определенных людей типа общественных авторитетов могут влиять только на 10-15% населения. А остальные — просто тупая часть, которая будет реагировать исключительно на свой желудок и страх. Больше ни на что", — говорит эксперт.

Напомним, недавно вернувшаяся в Москву российская певица Алла Пугачева обратилась к российскому Минюсту с просьбой внести ее в списки иностранных агентов.

Как сообщалось, в список "иностранных агентов" недавно попал известный культовый рок-музыкант Андрей Макаревич, открыто поддерживающий Украину и осуждающий войну. Он не отмалчивался, а посвятил этому короткую песню.

Ранее в комментарии "Телеграфу" звезда отечественной сцены Саша Кольцова высказала свое мнение по поводу скандала вокруг Пугачевой и отметила, кто именно повлияет на существенные изменения в россии.