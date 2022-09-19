Скандальний демарш Пугачової: політолог пояснив, що буде діяти на росіян краще

Олександр Палій зазначив "Телеграфу", що суспільство рф сильно деградувало

Публічний демарш Алли Пугачової радикально на настрої в російському суспільстві не вплине, а визначальними факторами в зміні свідомості росіян та в посиленні антивоєнних настроїв будуть зовсім інші речі.

Таке в коментарі "Телеграфу" спрогнозував політолог Олександр Палій, оцінюючи відповідну заяву популярної та авторитетної зірки російської естради й діячки культури.

"Думаю, особливо плескати в долоні немає чого (з приводу заяви Пугачової, — авт.). На росіян будуть діяти банальні речі. Грубо кажучи, росіяни зараз настільки деморалізовані, що якісь авторитети для них — ні про що. Вони можуть реагувати не на якісь приклади якихось авторитетів, а виключно на деякі грошові фактори, чи страх мобілізації, або на порожні холодильники. На певні примітивні речі. Тобто російське суспільство вже настільки деградоване, що навіть приклади певних людей типу громадських авторитетів можуть впливати лише на 10-15% населення. А решта — просто тупа частина, яка буде реагувати виключно на свій шлунок і страх. Більше ні на що", — каже експерт.

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася до Москви, звернулася до російського Мін’юсту із проханням внести її до списків іноземних агентів.

Як повідомлялося, до списку "іноземних агентів" нещодавно потрапив відомий культовий рок-музикант Андрій Макаревич, який відкрито підтримує Україну та засуджує війну. Він не відмовчувався, а присвятив цьому коротку пісню.

Раніше в коментарі "Телеграфу" зірка вітчизняної сцени Саша Кольцова висловила свою думку з приводу скандалу довкола Пугачової та зазначила, хто саме вплине на зміни в росії.