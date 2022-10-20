Взрыв на Крымском мосту: Зеленский ответил, была ли рука Украины

Украинский лидер рассказал ту информацию, которую знает о повреждении незаконно построенного сооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "насколько ему известно", Украина не является заказчиком взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Он опроверг все предположения, что украинские спецслужбы могли это сделать.

Об этом он сообщил в интервью канадскому телеканалу CTV. По его словам, в россии есть свои собственные проблемы между военными и спецслужбами, поэтому следует обратить внимание на эти разборки.

"Мы этого (взрыва на Керченском мосту – ред.) точно не заказывали, насколько мне известно. Они (в россии – ред.) имеют серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, постоянно решающих, кто из них главный", — ответил он на вопрос о том, кто стоит за подрывом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ФСБ россии нашли виновных в подрыве Крымского моста — они считают, что за этим стоит Украина. Они даже назвали конкретное ответственное лицо.

Американские компании также поделились снимками разрушенного моста из космоса. Они опубликовали спутниковые фотографии сразу после взрыва.