Есть три способа: дипломат рассказал, как должна закончиться война в Украине

россии важно, чтобы Украина капитулировала, но этого не случится никогда

Пока в США рассуждают, в каких случаях могли бы полноценно вмешаться в российско-украинскую войну, украинские дипломаты ищут способы поскорее закончить боевые действия на наших условиях. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины, экс-посла в Штатах Валерия Чалого, есть всего три способа закрепить результаты войны. Один из них — капитуляция, которой от нашего государства пытается добиться россия.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфа". Дипломат уверен, что изначально Кремль склоняется к тому, чтобы получить некую передышку на фронте. После этого россиянам удастся скопить должное количество сил, чтобы ударить с новой силой и заставить политическое руководство Украины признать поражение.

"Результаты войны устанавливаются тремя способами, — говорит Чалый. — Первый — это капитуляция одной из стран, как это произошло во время Второй мировой Войны. Второй вариант — это пауза в войне, договора о перемирии. И третий вариант — это отсутствие любых договоров мирных, переговоров, когда де-факто фиксируется ситуация".

Примером третьей ситуации Валерий Чалый называет нынешние отношения россии и Японии, который установились все с той же Второй мировой. С одной стороны — по сей день имеется спор насчет принадлежности Курильских островов, однако страны не атакуют друг друга в военном плане.

Однако нынешнюю политическую верхушку Кремля такой вариант в войне с Украиной не устраивает. Пока путинские чиновники всячески пытаются свести все к переговорам и заключении некого договора.

"россии нужна пауза, чтобы, зафиксировав на сегодня оккупацию украинских территорий, найти еще рычаги влияния, давления, шантажа, чтобы додавить эту ситуацию в свою пользу. А это — капитуляция Украины", — подчеркнул он.

Конечно же, украинские политики на подобное не согласны, поэтому ВСУ продолжат деоккупировать территории, временно захваченные вражескими солдатами. Как у них это происходит, можно узнать в свежем анализе карт боевых действий, что происходят в Украине.

Отметим, что особенно панические настроения сейчас царят у оккупантов на Херсонщине, где местное население настолько осмелело в ожидании украинских защитников, что массово отказываются от использования рубля.