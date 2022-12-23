Мирный план окончания войны от Зеленского: в WSJ раскрыли, когда его обнародуют

ВСУ обеспечивают украинскому руководству возможность ставить свои условия кремля

Переговорный процесс с Россией имеет свои опасности, однако в Украине прорабатывают варианты мирного окончания полномасштабной войны. В частности, президент Владимир Зеленский вместе с командой работают над созданием специального "мирного плана", который будет содержать четкий перечень пунктов, которые должны выполняться, чтобы можно было говорить о завершении боевых действий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, анализируя результаты недавнего визита Зеленского в Вашингтон. Как пишет издание, в Киеве наполняют первоначальный план конкретными предложениями, чтобы в ближайшее время представить свои требования в целом.

Вероятнее всего, презентация мирного плана Украины состоится в феврале — ближе к 24 числу, годовщине начала полномасштабного вторжения россии. Такую позицию связывают с регулярными выступлениями Владимира Зеленского, в которых он подчеркивал: есть серьезные надежды на переговорный процесс, как возможность закончить войну.

"Официальные лица США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок", — пишут журналисты WSJ.

Также они подчеркивают, что любые требования будут зависеть от успехов украинских защитников на фронте, чтобы рф можно было дожать из-за отсутствия у оккупационных войск очередных побед.

Напомним, что в начале декабря Владимир Зеленский уже ознакомил представителей стран-союзников с начальным видением "формулы мира". На тот момент она состояла из пяти пунктов, однако вскоре может расшириться до десяти.

"Телеграф" также рассказывал, каким президент Украины видит "справедливый мир", что должно быть установлено с россией после завершения войны.