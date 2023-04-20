Зеленский планирует выступить перед Конгрессом Мексики: Reuters назвали дату

Мексика пытается удерживать нейтралитет в вопросах русско-украинской войны

В четверг, 20 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский планирует обратиться в Конгресс Мексики с политической речью. Выступление будет осуществляться по видеосвязи, а его главной темой, конечно, станет поддержка Киева в войне с россией. Это не удивительно, ведь раньше президент Мексики Андрес Манеуль Лопес Обрадор выступил против поставок западного оружия для ВСУ.

Такие данные сообщает издание Reuters со ссылкой на сразу несколько знакомых с темой источников. Журналисты подчеркивают, что Зеленский хочет получить приверженность местным политикам, что укрепило бы украинские позиции на общемировой арене.

Следует отметить, что ранее в мексиканском правительстве отмечали — они предпочли бы сохранять нейтралитет в отношении российско-украинской войны. За это Мексику не раз критиковали как в Украине, так и за ее пределами. Тем не менее, представители страны поддержали ряд важных для Киева резолюций ООН, проголосовав вместе со Штатами и другими союзниками нашего государства.

Речь, скорее всего, состоится около полудня в четверг, однако не отмечается, по часовому поясу какой страны.

По данным источников, обращение Зеленского будет транслироваться благодаря приглашению Конгрессной группы дружбы между Мексикой и Украиной.

Напомним, что, несмотря на весьма неоднозначную позицию Мексики, именно эта страна одной из первых после полномасштабного вторжения рф ограничила возможность оформить разрешение на въезд в страну для российских граждан. При этом отказ определенное время выдавался на украинском языке.