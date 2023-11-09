Louis Vuitton, Prada и тысячи евро: "золотой" лук депутаток ВР оценили в сети (фото)

Модные луки парламентарии выбрали для демонстрации в очень важную неделю

В сети оценили наряды народных депутаток, в которых те приходили в Верховную Раду на текущей неделе. Стоимость некоторых вещей из лука народных избранниц переваливает за 1000 евро.

Подробный разбор брендов и цен одежды, замеченной на нардепах, провели в Telegram-канале "СЛОН". В паблике отметили, что модные луки парламентарии выбрали для демонстрации в очень важную неделю, когда в Раде был принят ряд серьезных решений.

Так, Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) из "Слуги народа" была замечена в топе из новой коллекции Louis Vuitton. На официальном сайте его стоимость составляет 1350 евро.

Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Виктория Кинзбурская засветилась в Верховной Раде на этой неделе в классических лоферах Prada. Их цена — 920 евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети оценили наряд олигарха Игоря Коломойского, в котором он явился на очередное заседание суда. Общая стоимость одежды вышла почти в тысячу евро. Самой дорогой их лука бизнесмена оказалась жилетка известного бренда.