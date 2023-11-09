Louis Vuitton, Prada та тисячі євро: "золотий" лук депутаток ВР оцінили в мережі (фото)

Модні луки парламентарі обрали для демонстрації у дуже важливий тиждень

У мережі оцінили вбрання народних депутаток, в яких ті приходили до Верховної Ради цього тижня. Вартість деяких речей із лука народних обраниць перевалює за 1000 євро.

Детальний розбір брендів та цін одягу, поміченого на нардепах, провели у Telegram-каналі "СЛОН". У паблику зазначили, що модні луки парламентарі обрали для демонстрації в дуже важливий тиждень, коли в Раді було ухвалено низку серйозних рішень.

Так, Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) із "Слуги народу" була помічена у топі з нової колекції Louis Vuitton. На офіційному сайті його вартість складає 1350 євро.

Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Вікторія Кінзбурська засвітилася у Верховній Раді цього тижня у класичних лоферах Prada. Їхня ціна — 920 євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі оцінили вбрання олігарха Ігоря Коломойського, в якому він з’явився на чергове засідання суду. Загальна вартість одягу вийшла майже тисячу євро. Найдорожчою їхньої цибулі бізнесмена виявилася жилетка відомого бренду.