Россияне прекратили обмены военнопленными: в Украине назвали причины

Террористы пытаются убедить украинцев, что пленных не меняют из-за позиции украинской власти

Российский террористический режим заморозил обмены военнопленными, хотя им есть кого менять, и на кого менять. Причина – россияне планируют использовать это как фактор расшатывания украинского общества.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в интервью российскому оппозиционному изданию "Настоящее время". По его мнению, россия пытается убедить украинский народ, что обменов не будет из-за позиции Украины.

"Россия пытается расшатать украинское общество, пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны. Призывает к каким-то массовым акциям. И таким образом они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев", – отметил он.

По словам Яценко, последний раз обмен состоялся в августе 2023 года. Тогда домой вернулись 22 украинских военных. После этого обмены вообще прекратились. И это несмотря на то, что у Украины много пленных россиян и готова обменивать их на своих людей.

"Наши места содержания заполняются, и нам совсем не нужно держать этих российских военнопленных. Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" уже писал, что Зеленский сообщил о планах российского террористического режима посеять раскол в украинском обществе. Поскольку кремль не способен одержать победу в войне, российские террористы планируют создать "хаос" внутри Украины и сместить ее президента. Зеленский сослался на разведданные, полученные Киевом от партнеров. Российский план подрыва ситуации в Украине он описал как "Майдан-3", объяснив, что россия стремится устроить в Украине переворот.