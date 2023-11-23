Глава СВР Украины назвал цели путина: они глобальнее, чем считалось

Война в Украине для путина приравнена к войне против всего Запада и его ценностей, поэтому он не остановится

Война в Украине – только начало великой кампании российского диктатора владимира путина. По мнению путина, война должна привести к восстановлению "российской империи" в таком виде, как диктатор ее видит, а на реализацию планов кремль отводит 10-15 лет, которые он готов непрерывно воевать – если понадобится, то с применением ядерного оружия.

Об этом в своей статье для "Интерфакс-Украина" написал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. По его мнению, путин поставил перед собой и россией четыре главные задачи:

1) Путин планирует обеспечить в россии внутреннюю стабильность, пусть репрессивными методами, мобилизовать население и экономику, увеличить объем производства всего, что нужно для долгой войны. По плану кремля, уже в 2026 году российский оборонпром должен обеспечивать поддержку боевых действий интенсивности уровня 2023 года, а в 2028 году – полностью восстановить военное могущество россии по состоянию на 23 февраля 2022 года.

2) Россия хочет сформировать альтернативу Западу. Для этого путин и его сторонники собирают вокруг себя страны, продвигающие выгодные россиянам и альтернативные западным политические и экономические ценностные модели. К примеру, россия видит себя центром исламского мира; именно поэтому Кадыров в россии пользуется такой безнаказанностью. Также россия планирует с помощью ядерного шантажа и военной силы сломать волю Запада, заставить его упасть до уровня "лишь еще один регион", который вообще ничего не решает, а из США — вообще сделать обычную страну. Война с Западом для путина – это война ценностей.

3) Агрессия против других стран. В первую очередь, под угрозой бывшие республики СССР – Украина, Молдова, страны Балтии и другие постсоветские государства. Как повод, будет использоваться уже неоднократно испытанная "защита прав русскоязычных". Российский режим насыщает страны-цели агентурой, строит разветвленные сети агентов и подрывную инфраструктуру.

4) Превратить мир в "пороховую бочку", раздувая конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах — местах, где традиционно есть сильное напряжение в отношениях между разными государствами и народами. Российский террористический режим уже готовит огромный так называемый "экспедиционный корпус": в него вошли остатки разгромленного пригожинского ЧВК "Вагнер", агенты ФСБ, ГРУ и наемники. Именно этот корпус будет сеять раздор, смерть, хаос и разруху в странах Африки и Азии, попавших в фокус внимания кремля. К тому же очень много мировых конфликтов имеет целью отвлечь Запад от Украины.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Чехии Петр Павел убежден, что россия не сможет в ближайшие годы восстановить свой военный потенциал, однако на это уйдет меньше десятилетия.

Немецкие аналитики из DGAP бьют тревогу, предсказывая большую войну с рф через 6-10 лет после прекращения боевых действий в Украине. По их мнению, НАТО должно готовиться прямо сейчас, пока еще не поздно.