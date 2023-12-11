"Надо проявить уважение": Кулеба анонсировал важную встречу с Сийярто
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Украина сделала то, чего хотела Венгрия
Воскресные встречи послов в Брюсселе 10 декабря не принесли желаемого результата, ведь Венгрия блокировала все, что связано с Украиной. Однако ситуация может измениться.
На понедельник, 11 декабря, у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запланирована встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщает "Украинская правда".
Встреча Кулебы и Сийярто состоится впервые с момента полномасштабного вторжения РФ. Как отметил министр иностранных дел Украины, этот факт говорит сам за себя — диалог с Венгрией продолжается.
Кулеба также отметил, что Украина изменила свое законодательство по образованию и использованию языков нацменьшинств таким образом, как этого хотела Венгрия.
"И к этому факту нужно проявить уважение", — сказал он.
Министр напомнил, что в решении Еврокомиссии были конкретные формулировки: Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, которые были воплощены Украиной.
"Думаю, правила игры должны быть честными. Если нам говорят что-то сделать, и это выполнено – это следует признавать как результат", — резюмировал он.
Ранее "Телеграф" писал, что Президент Владимир Зеленский "максимально откровенно" поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, всячески выступающим против вступления Украины в ЕС. Их диалог состоялся на церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.