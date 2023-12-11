"Надо проявить уважение": Кулеба анонсировал важную встречу с Сийярто

Украина сделала то, чего хотела Венгрия

Воскресные встречи послов в Брюсселе 10 декабря не принесли желаемого результата, ведь Венгрия блокировала все, что связано с Украиной. Однако ситуация может измениться.

На понедельник, 11 декабря, у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запланирована встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщает "Украинская правда".

Встреча Кулебы и Сийярто состоится впервые с момента полномасштабного вторжения РФ. Как отметил министр иностранных дел Украины, этот факт говорит сам за себя — диалог с Венгрией продолжается.

Кулеба также отметил, что Украина изменила свое законодательство по образованию и использованию языков нацменьшинств таким образом, как этого хотела Венгрия.

"И к этому факту нужно проявить уважение", — сказал он.

Министр напомнил, что в решении Еврокомиссии были конкретные формулировки: Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, которые были воплощены Украиной.

"Думаю, правила игры должны быть честными. Если нам говорят что-то сделать, и это выполнено – это следует признавать как результат", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Владимир Зеленский "максимально откровенно" поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, всячески выступающим против вступления Украины в ЕС. Их диалог состоялся на церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.