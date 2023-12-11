"Треба проявити повагу": Кулеба анонсував важливу зустріч з Сійярто

Україна зробила те, чого хотіла Угорщина

Недільні зустрічі послів у Брюсселі 10 грудня не дали бажаного результату, адже Угорщина блокувала все, що повʼязано з Україною. Проте ситуація може змінитись.

На понеділок, 11 грудня, у голови МЗС України Дмитра Кулеби запланована зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Про це повідомляє "Українська правда".

Зустріч Кулеби та Сійярто відбудеться вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Як зауважив, міністр закордонних справ України, цей факт говорить сам за себе — діалог з Угорщиною триває.

Кулеба також наголосив, що Україна змінила своє законодавство щодо освіти та використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина.

"І до цього факту треба проявити повагу", — сказав він.

Міністр нагадав, що у рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання: що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії, які були втілені Україною.

"Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано – це слід визнавати як результат", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що Президент Володимир Зеленський "максимально відверто" поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який всіляко виступає проти вступу України до ЄС. Їхній діалог відбувся під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.