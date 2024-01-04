Cтефанчук объяснил, зачем нардепам получать тезисы от МИДа перед заграничными поездками

Деятельность депутатов не пытаются ограничить, но все же им нужно следовать некоторым правилам

Вручение тезисов от Министерства иностранных дел (МИД) перед заграничными командировками, что обусловлено новыми правилами выезда для народных депутатов, не является попыткой как-то ограничить их деятельность. Это способ реализовать принцип one voice во внешней государственной политике.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что это государственная политика, поэтому депутатам придется придерживаться этих тезисов.

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"Вопрос получения тезисов от МИД вызвал большой шквал обсуждений. Хочу напомнить, что в период военного положения очень важен one voice от государства. И те, кто критикуют это, выезжая в командировку, все равно получают такие тезисы, потому что такова государственная политика", ― сказал Стефанчук.

Он перечислил основные темы, в отношении которых украинские политики должны говорить "единым голосом". Это касается помощи Украине, оружия, финансов и антироссийских санкций. Он напомнил, что за пределами страны все депутаты должны быть единой командой.

"Я хочу подчеркнуть, что командировки ― это одна из составляющих межпарламентской активности. И когда депутат представляет парламент Украины, то от его имени должен говорить то, что сегодня нужно украинскому народу, а не преследовать какие-то собственные бизнес-интересы", ― отметил Стефанчук.

Спикер Верховной Рады отметил, что в его распоряжении была установлена достаточно гибкая норма. И хоть внешнеполитическое ведомство не может диктовать парламенту, но все же основные положения one voice на международной арене должны выполнять все без исключения.

Напомним, что в конце декабря Стефанчук издал роспоряжение о новых правилах работы народных депутатов за границей. Одним из главных условий для командировки стало получение "тезисов" от внешнеполитического ведомства. Если его не взяли, то заявку на поездку могут даже не рассмотреть. Это возмутило многих политиков. Среди недовольных оказался Николай Княжицкий из "Европейской солидарности", который говорил об ограничении деятельности депутатов.

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