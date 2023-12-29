Законопроект о медицинском каннабисе: Стефанчук спрогнозировал дальнейшую судьбу документа

Блокировка законопроекта – политический процесс, в этом нет ничего экстраординарного

Законопроект о легализации медицинского каннабиса, который недавно был заблокирован в Верховной Раде, все равно вскоре будет принят. Попытки народных депутатов блокировать документ не приведут к его отмене.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что парламент – это такой политический организм и "политика никуда не денется, как бы кто кому не обещал".

"Это право этой фракции – она заблокировала. Но я думаю, что на ближайшем заседании мы снимем это блокирующее постановление и законопроект будет подписан, потому что он проголосован в Раде, и я глубоко убежден, что это очень правильное решение, потому что в этом особенно нуждаются лица, возвращающиеся с войны", – отметил спикер.

Стефанчук добавил, что с пониманием относится к попытке заблокировать законопроект. Поскольку это демократические процессы, которые присущи стране с демократическим устройством власти.

Как ранее писал "Телеграф", парламент принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении. За проголосовало 248 народных депутатов. Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Учитывая последовательную позицию президента по этому вопросу, можно прогнозировать: закон будет подписан.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Конопля в законе: что изменит закон о легализации медицинского каннабиса".