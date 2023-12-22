Легализация каннабиса откладывается: Тимошенко заблокировала подписание закона

Теперь закон заработает не раньше июля 2024 года, если его все же примут

Фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса, за который ранее проголосовала Верховная Рада Украины. Разблокировать его смогут только в середине января 2024 года.

Об этом первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике нардеп Ярослав Железняк написал в своем Телеграм-канале. По его словам, теперь закон сможет заработать не ранее июля 2024 года.

"Фракция "Батькивщина" (что ожидаемо) заблокировало подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Соответственно, разблокировать его подписание сможет Парламент только где-то в середине января следующего года. Еще потом время подписи Президента. А учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, где-то заработает он тогда где-то в июле 2024-го", ― написал Железняк.

Почему "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта

Фракция Тимошенко 21 декабря предупреждала о том, что будет блокировать этот законопроект. В заявлении пресс-службы говорится о намерении обжаловать его в Конституционном Суде. В сообщении указано, что правки принимались в полупустом сессионном зале.

Лидер фракции Юлия Тимошенко ранее обращалась к коллегам с просьбой не поддерживать легализацию медицинского каннабиса. Она уверена, что это навредит украинцам, особенно детям и тем, кто пребывает в тяжелом психологическом состоянии.

"Я призываю вас не голосовать за этот закон, потому что это большой криминальный пласт проблем, которые будут в Украине. Это большая проблема для детей-подростков и для людей, которые сегодня находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за войны. Этот закон является прямой опасностью" ― заявила Тимошенко.

Ранее "Телеграф" писал, кто из бывших политиков может стать монополистом медицинского каннабиса в Украине.