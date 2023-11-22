"Скрепная бабка": в сети ополчились на Тимошенко из-за блокирования медканнабиса

Поправки анализировали более трех месяцев

В Украине таки заблокировали законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса, который летом Рада приняла в первом чтении. В документ внесли почти тысячу правок. Большинство из них принадлежат партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая изначально была ярым противником закона.

Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк. По его данным, всего было внесено 882 поправки, которые анализировали более трех месяцев.

Как пишет народный депутат от Голоса Ольга Стефанишина, 226 из этих поправок от "Батькивщины" и, по её мнению, на самом деле они якобы призваны лишить закон голосов.

"Но 226 из этих поправок – гроб. Потому что это поправки "Батькивщины", которые Юлия Тимошенко и ее коллеги угрожают ставить на учет, чтобы истощить зал и лишить закон голосов. Это более 400 минут работы Рады, а по факту 2 дня абсолютно бессмысленного спектакля: когда правки ставят на голосование просто чтобы тянуть время и не дать закону пройти зал", — утверждает она.

Украинцы, судя по комментариям, восприняли новость о блокировке весьма неоднозначно. Но большинство из комментаторов были негативно настроены. Больше всего досталось Юлии Тимошенко, чья партия, как указывалось выше, является автором большинства правок. Лично в её адрес было написано массу комментариев и сделано фотожаб.

Вот некоторые из них:

Напомним, Юлия Тимошенко аргументирует свою позицию противника законопроекта №7457 (о легализации медицинского каннабиса) тем, что он якобы "ничего общего с легализацией медицинской марихуаны не имеет". Она подчеркивает, что использование медикаментов из марихуаны уже легализовано в Украине – законом, позволяющим использовать наркотические средства для лечения тяжелобольных (№60/95) и Постановлением от 7 апреля 2021 года №324, которым разрешается использовать медикаменты на основе каннабиса для лечения тяжелобольных. А сам законопроект №7457, по её мнению, позволяет выращивание без ограничений на территории Украины медицинской марихуаны частными корпорациями, занимающимися наркотическими веществами, а также производить из этой наркотической травы препараты без какого-либо особого контроля.

"Этот закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной!" – говорила Юлия Тимошенко.

Ранее "Телеграф" подробно разбирался в том, что такое медицинский каннабис, кому он нужен, а также кто его сможет получить.