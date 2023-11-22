"Скрєпна бабка": у мережі ополчилися на Тимошенко через блокування медканабісу

Поправки аналізували понад три місяца

В Україні таки заблокували законопроект №7457 про легалізацію медичного каннабісу, який влітку Рада ухвалила у першому читанні. До документа внесли майже тисячу правок. Більшість із них належать партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка від початку була затятим противником закону.

Про це повідомив український журналіст Костянтин Андріюк. За його даними, всього було внесено 882 поправки, які аналізували понад три місяці.

Як пише народний депутат від Голоса Ольга Стефанишина, 226 із цих поправок 226 із цих поправок від "Батьківщини" і, на її думку, насправді вони нібито покликані позбавити закон голосів.

"Але 226 з цих поправок — гроб. Бо це поправки "Батьківщини", які Юлія Тимошенко та її колеги погрожують ставити на врахування, щоби виснажити залу і позбавити закон голосів. Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту 2 дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування просто щоби тягнути час і не дати закону пройти залу", — стверджує вона.

Українці, судячи з коментарів, сприйняли новину про блокування дуже неоднозначно. Але більшість із коментаторів були негативно налаштовані. Найбільше дісталося Юлії Тимошенко, чия партія, як зазначалося вище, є автором більшості правок. Особисто на її адресу було написано безліч коментарів і зроблено фотожаб.

Ось деякі з них:

Нагадаємо, Юлія Тимошенко аргументує свою позицію противника законопроєкту №7457 (щодо легалізації медичного канабісу) тим, що він нібито "нічого спільного з легалізацією медичної марихуани не має". Вона наголошує, що використання медикаментів з марихуани вже легалізовано в Україні – законом, що дозволяє використовувати наркотичні засоби для лікування тяжкохворих (№60/95) та Постановою від 7 квітня 2021 року №324, якою дозволяється використовувати медикаменти на основі канабісу для лікування тяжкохворих. А сам законопроєкт №7457, на її думку, дозволяє вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виготовляти з цієї наркотичної трави препарати без особливого контролю.

"Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!" – казала Юлія Тимошенко.

Раніше "Телеграф" докладно розбирався у тому, що таке медичний канабіс, кому він потрібен, а також хто його зможе отримати.