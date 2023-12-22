Легалізація канабісу відкладається: Тимошенко заблокувала підписання закону

Тепер закон запрацює не раніше липня 2024 року, якщо його все ж таки приймуть

Фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу, за який раніше проголосувала Верховна Рада України. Розблокувати його зможуть лише у середині січня 2024 року.

Про це перший заступник голови комітету ВР із фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк написав у своєму Телеграм-каналі. За його словами, наразі закон зможе запрацювати не раніше липня 2024 року.

"Фракція Батьківщина (що очікувано) заблокувало підписання законопроекту про медичний канабіс. Відповідно, розблокувати його підписання зможе Парламент тільки десь в середині січня наступного року. Ще потім час на підпис Президента. А враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то десь запрацює він тоді десь у липні 2024-го", ― написав Железняк.

Чому "Батьківщина" заблокувала підписання законопроекту

Фракція Тимошенко 21 грудня попереджала про те, що блокуватиме цей законопроект. У заяві пресслужби йдеться про намір оскаржити його у Конституційному Суді. У повідомленні вказано, що правки приймалися у напівпорожній сесійній залі.

Лідер фракції Юлія Тимошенко раніше зверталася до колег із проханням не підтримувати легалізацію медичного канабісу. Вона впевнена, що це нашкодить українцям, особливо дітям та тим, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.

"Я закликаю вас не голосувати за цей закон, тому що це великий кримінальний пласт проблем, які будуть в Україні. Це велика проблема для дітей-підлітків і для людей, які сьогодні перебувають у важкому психологічному стані через війну. Цей закон є прямою небезпекою", ― заявила Тимошенко.

Раніше "Телеграф" писав, хто з колишніх політиків може стати монополістом медичного канабісу в Україні.