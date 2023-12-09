Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди: що загрожує зловмисникам

Проект закону було подано президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року

Депутати Верховної Ради України 9 грудня 2023 року ухвалили закон про криміналізацію контрабанди. "За" проголосували 248 народних обранців.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Верховної Ради. Закон набуде чинності поетапно, з 1 січня 2024 року для контрабанди підакцизних товарів, і з 1 липня ― для всіх інших.

Що передбачено цим законом

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, ВРУ врахувала поправки, на яких наполягав бізнес. Це збільшення порогів у 5 разів для товарної контрабанди, і у 2 рази – для підакцизної.

У законі також зазначено покарання за незаконне ввезення та недостовірне декларування. Дані вказані на інфографіці.

Покарання за контрабанду за ухваленим законом

Рада також врахувала побажання бізнесу відтермінувати набрання законом чинності та кваліфікувати контрабанду як злочин лише за наявності навмисних дій.

"Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання", — пояснив нардеп.

Раніше у пресслужбі ВРУ пояснили, що розслідуваннями справ, пов’язаними з незаконним ввезенням товарів до країни, мають займатися детективи з Бюро економічної безпеки України. Але якщо провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня набрання чинності цим законом, то його проводитимуть слідчі органів безпеки.

Чому цей закон такий важливий

Железняк написав, що ухвалення цього закону було важливим для України, оскільки на ньому наполягав Європейський Союз. Це була вимога для отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

"Прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро цього року", — написав депутат.

Раніше "Телеграф" писав про ухвалення Верховною Радою резонансного законопроекту про незалежність САП.