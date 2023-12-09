Рада приняла закон о криминализации контрабанды: что грозит злоумышленникам

Проект закона был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года

Депутаты Верховной Рады Украины 9 декабря 2023 года приняли закон о криминализации контрабанды. "За" проголосовали 248 народных избранников.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Верховной Рады. Закон будет вступать в силу поэтапно, с 1 января 2024 года для контрабанды подакцизных товаров, и с 1 июля ― для всех остальных.

Что предусмотрено этим законом

Как объяснил народный депутат Ярослав Железняк, ВРУ учла поправки, на которых настаивал бизнес. Это увеличение порогов в 5 раз для товарной контрабанды, и в 2 раза ― для подакцизной.

В законе также указано наказание за незаконный ввоз и недостоверное декларирование. Данные указаны на инфографике.

Наказание за контрабанду по принятому закону

Рада также учла пожелания бизнеса отсрочить вступление закона в силу и квалифицировать контрабанду как преступление лишь при наличии умышленных действий.

"Существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за предоставление документов с ложными сведениями ― в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования", ― объяснил нардеп.

Ранее в пресс-службе ВРУ пояснили, что расследованиями дел, связанными с незаконным ввозом товаров в страну, должны заниматься детективы из Бюро экономической безопасности Украины. Но если производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований до дня вступления в силу этого закона, то его будут проводить следователи органов безопасности.

Почему этот закон так важен

Железняк написал, что принятие этого закона было важным для Украины, так как на нем настаивал Европейский Союз. Это было требованием для получения макрофинансовой помощи от ЕС.

"Принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году", ― написал депутат.

Ранее "Телеграф" писал о принятии Верховной Радой резонансного законопроекта о независимости САП.