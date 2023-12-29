Законопроєкт про медичний канабіс: Стефанчук спронгозував подальшу долю документа

Блокування законопроєкту – політичний процес, в цьому немає нічого екстраординарного

Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, який нещодавно було заблоковано у Верховній Раді, все одно невдовзі буде прийнято. Спроби народних депутатів блокувати документ не призведуть до його скасування.

Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що парламент – це такий собі політичний організм і "політика нікуди не дінеться, як би хто кому не обіцяв".

"Це право цієї фракції – вона заблокувала. Але я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цю блокуючу постанову і законопроєкт буде підписано, тому що він проголосований в Раді, і я глибоко переконаний, що це дуже правильне рішення, тому що цього особливо потребують особи, які повертаються з війни", – зазначив спікер.

Стефанчук додав, що з розумінням ставиться до спроби заблокувати законопроєкт. Оскільки це – демократичні процеси, які притаманні країні з демократичним устроєм влади.

Як раніше писав "Телеграф", парламент прийняв законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні. За проголосували 248 народних депутатів. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Зважаючи на послідовну позицію президента в цьому питанні, можна прогнозувати: закон буде підписано.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу" "Конопля в законі: що змінить закон про легалізацію медичного канабісу".