Cтефанчук пояснив, навіщо нардепам отримувати тези від МЗС перед закордонними поїздками

Діяльність депутатів не намагаються обмежити, але все ж таки їм потрібно дотримуватися деяких правил

Вручення тез від Міністерства закордонних справ (МЗС) перед закордонними відрядженнями, що зумовлено новими правилами виїзду для народних депутатів, не є спробою якось обмежити їхню діяльність. Це спосіб реалізувати принцип one voice у зовнішній державній політиці.

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що це державна політика, тому депутатам доведеться дотримуватися цих тез.

Сценарії розвитку війни у 2024 році

"Питання отримання тез від МЗС викликало великий шквал обговорень. Хочу нагадати, що в період воєнного стану дуже важливим є one voice від держави. І ті, хто критикують це, виїжджаючи у відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика", — сказав Стефанчук.

Він перерахував основні теми, щодо яких українські політики мають говорити "єдиним голосом". Це стосується допомоги Україні, зброї, фінансів та антиросійських санкцій. Він нагадав, що за межами країни усі депутати мають бути єдиною командою.

"Я хочу наголосити, що відрядження ― це одна зі складових міжпарламентської активності. І коли депутат представляє парламент України, то від його імені має говорити те, що сьогодні потрібно українському народу, а не переслідувати якісь власні бізнес-інтереси", ― зазначив Стефанчук.

Спікер Верховної Ради зазначив, що у його розпорядженні було встановлено досить гнучку норму. І хоч зовнішньополітичне відомство не може диктувати парламенту, але все ж таки основні положення one voice на міжнародній арені повинні виконувати всі без винятку.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Стефанчук видав розпорядження щодо нових правил роботи народних депутатів за кордоном. Однією з головних умов для відрядження стало отримання "тез" від зовнішньополітичного відомства. Якщо його не взяли, заявку на поїздку можуть навіть не розглянути. Це обурило багатьох політиків. Серед незадоволених виявився Микола Княжицький із "Європейської солідарності", який говорив про обмеження діяльності депутатів.

Раніше "Телеграф" писав, що троє екснардепів втекли з України під час повномасштабної війни. Вони виїхали через систему "Шлях".