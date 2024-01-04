"Абсолютно нормально" чи "абсурд"? У Раді прокоментували нові правила виїзду нардепів за кордон

Думки політиків щодо цієї ситуації розійшлися

З початку 2024 року для народних депутатів України було запроваджено нові правила роботи за кордоном під час поїздок у відрядження. У кількох випадках заяви народних обранців про виїзд можуть не розглянути.

Про це йдеться у розпорядженні спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від 29 грудня 2023 року, яке опинилося у розпорядженні видання LIGA.net. Там зазначено, що заява нардепа може бути не розглянута, якщо перед своїм попереднім відрядженням він не отримав від МЗС "тези" для його офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

"У документі сказано, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатися, якщо під час попереднього виїзду депутат до початку відрядження не отримав "роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин із питань, пов’язаних із темою відрядження за кордон", — йдеться у матеріалі.

Якщо під час попереднього відрядження нардеп порушив строк перебування за кордоном або самовільно змінив країну, а також не подав звіту після повернення, його заяву не можуть не розглянути.

У документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву народного обранця на виїзд за межі країни:

голова комітету Ради, до якого входить нардеп,

голова фракції,

голова депутатської групи,

голова відповідної делегації Ради,

перший заступник чи заступник спікера парламенту.

Після цього заява надсилається Стефанчуку.

Реакція "Слуги народу" та "Європейської солідарності"

Заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук прокоментувала "Телеграфу" нововведення таким чином:

"Я, коли їжджу у відрядження, завжди звертаюся за матеріалами до МЗС. Це полегшує роботу у відрядженні. Мені здається, що це нормальна практика, якщо депутати мають інформацію для того, щоб представляти і озвучувати інтереси країни. Це в наших же інтересах мати таку інформацію. Критика лунає не в тому, щоб саме отримувати інформацію, а що у разі неотримання це може бути підставою для скасування відрядження. Але критикувати сам факт того, що потрібно отримувати якусь інформацію, меседжі, додаткові дані… Якщо я їду в якусь країну, то завжди зв’язуюсь з посольством в цій країні і вони дають інформаційні довідки. Це абсолютно нормально".

Своєю чергою народний депутат України "Європейська солідарність", голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький сказав "Телеграфу" з цього приводу:

"Мені здається, що це спроба обмежити парламентську дипломатію і таким чином послабити Україну. Якщо депутат не може виїхати за кордон без отримання тез від МЗС, то і МЗС повинно нести відповідальність, якщо воно не надало тези депутату. Звичайно все це абсурд. Замість того, щоб спростити парламентську дипломатію, визначити чіткі цілі, зустрітися з представниками, керівниками всіх фракцій, розподілити обов’язки, щоб спільно включитися в підтримку України і пошук ресурсів для цього, ми самі себе обмежуємо на користь ворогу. Якщо ніхто з нас не веде перемовини з Конгресом про виділення коштів, чи з парламентами країн Європи, то звідки ці кошти візьмуться? Мені здається це просто проросійська диверсія"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Державне бюро розслідування взялося за народного депутата України від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віталія Борта. Річ у тому, що після закінчення термінів відрядження депутат не повернувся до України. Також він відвідав у особистих справах чимало країн.