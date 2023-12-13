Сума зросла у 8 разів: стало відомо, скільки РНБО витрачає на закордонні відрядження

Посадовці витрачають на закордонні поїздки бюджетні кошти

Після оприлюднення головою парламенту Русланом Стефанчуком списку "топ-відрядників" Верховної Ради тема витрат бюджетних коштів на ці потреби продовжує набирати оберти. Цього разу стало відомо, скільки витрачає на закордонні поїздки Рада національної безпеки і оборони.

Цю інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк. За його словами, цього року витрати на відрядження у РНБО суттєво зросли.

"І про тих, хто полюбляє щось про туристів там розповідати. Подивився, скільки закордонних відряджень було здійснено РНБО з початку війни коштом бюджету… вийшла сума майже у мільйон грн (926 тис. грн)", – написав нардеп.

Железняк також зазначив, що за перший рік повномасштабного вторгнення оплачуваних відряджень у РНБО було на 101 тис. грн. А вже у 2023 році, за совами нардепа, коли вже була введена заборона на виїзд для чиновників, то ця сума зросла у 8 разів, до 825 тис. грн. Водночас він підкреслив, що рік ще не завершився

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував свій "рейтинг депутатів-відрядників" у відповідь на скарги народних обранців із партії "ЄС". Вони після скандалу із забороною на виїзд їхньому лідеру Петру Порошенку почали говорити про нібито довільне обмеження у відрядженнях за межі України.