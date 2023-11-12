Украинцам будет приходить третья платежка за газ: за что придется доплачивать

С января 2020 года украинцы начали получать две отдельные платежи за газ: за его снабжение и за доставку, а теперь будет еще одна

В Украине появится третья платежка за газ, которую будут получать граждане. В ней будет указываться стоимость содержания внутридомовых сетей, как отдельная услуга.

До этого украинцы получали две платежки — за сам газ и его доставку. Теперь отдельное внимание было решено уделить техобслуживанию. Об этом сообщает издание Газправда.

"Раньше в единый платеж за газ была включена плата за ТО (техобслуживание, — Ред.), о чем некоторые бытовые потребители даже не догадывались. И выполняли ли облгазы должным образом свои обязательства по содержанию в удовлетворительном состоянии внутренних газовых сетей, дымо- и вентканалов, а также газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных домах – остается под большим вопросом", — говорится в сообщении.

Законодательство дает право владельцу выбирать организацию, которая на договорных условиях и на платной основе будет проводить работы по обслуживанию внутридомовых сетей. Это может быть как облгаз, так и другие организации.

"Действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается. Однако до завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами исключительно из-за незаключения договоров на ТО может считаться манипулятивным и является нарушением прав его жителей", – подчеркнули в Газправда.

После заключения договора:

один раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищают его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливающие его.

один раз в шесть месяцев, до начала и после окончания отопительного сезона, специалисты осуществляют проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. В частных домах и квартирах это делается раз в год.

ежегодно вместе с техосмотром газового оборудования проводится проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

не реже одного раза в год поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.

один раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно быстро и просто передать показатели счетчика за газ не выходя из дома.