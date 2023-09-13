Как выбрать счетчик газа: 10 полезных советов от экспертов

Счетчик газа позволяет снизить расходы по коммунальным платежам, оптимизируя расход газа

Газовый счетчик позволит — это прибор, который помогает произвольно регулировать и оптимизировать газопотребление и экономить на коммунальных платежах. При наличии счетчика вам начисляется оплата фактически потребленного газа, а не установленных норм.

Чтобы получить максимальную эффективность от счетчика, нужно правильно выбрать именно тот прибор, который необходим для ваших нужд. Сделать это лучше, учитывая советы специалистов. В первую очередь, покупайте газовый счетчик только в специализированных магазинах, чтобы защититься от бывших в употреблении или поддельных устройств, пишет Vse.ua. Перед покупкой газового расходомера убедитесь, что выбранный прибор сертифицирован на территории Украины. Установка счетчиков газа производится специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Эксперты отмечают, что прибор должен иметь паспорт со штампом ИТК — это подтверждает прохождение технического контроля на предприятии-производителе. Также обязательна такая информация: дата изготовления, серийный заводской номер прибора, гарантийный срок.

На что нужно обращать внимание, покупая счетчик газа

Вид

Мембранный (диафрагменный, камерный)

Достоинства:имеет простую конструкцию, прост в монтаже и обслуживании, характеризуется низкой ценой, безопасностью использования, долговечностью.

Недостатки: большие размеры, шум при работе, чувствительность к низким температурам, что отрицательно сказывается на точности показаний. Подобные модели встречаются чаще всего.

Ротационный (роторный)

Достоинства:компактнее и дешевле мембранного при более низкой стоимости.

Недостатки: восприимчивость к загрязненному газу, высокая погрешность измерений, взрывоопасность (риск утечки газа), короткий срок эксплуатации, громкость.

Электронный

Преимущества: компактный, бесшумный, точный, простой в настройке. При подключении специального устройства позволяет переносить результаты измерений на цифровые носители.

Недостатки: высокая цена оборудования, складной ремонт.

Если у вас квартира с газовой плитой и колонкой – отлично подойдет именно мембранный счетчик.

Для дома с отопительным котлом лучше выбрать электронную модель — особенно, если прибор планируете устанавливать на улице.

Назначение

По назначению счетчики делятся на бытовые , коммунально-бытовые (коммунальные) и промышленные – они отличаются пропускной способностью и ценой.

Бытовые счетчики относятся к наиболее бюджетному сегменту расходомеров и устанавливаются в частных домах и квартирах. Д

коммунальные приборы предназначены для котельных и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, малых предприятий. Область применения самых дорогих промышленных счетчиков – групповые узлы учета, промышленность, сельское хозяйство.

Оснащение

Термокомпенсатор (термокорректор) — автоматически измеряет расход газа на основании его фактического потребления независимо от температуры и давления, часто искажающих результаты измерений. Без этой функции владелец счетчика зимой будет недоплачивать, а летом переплачивать. Термокомпенсатор значительно увеличивает стоимость устройства. Такой счетчик предназначен для установки на улице.

На маркировке счетчика с термокомпенсатором есть буква "Т", помогающая легко выбрать нужный прибор.

Пылеуловительный фильтр – снижает износ и повышает точность измерений счетчика.

Также счетчики оснащаются блокировкой от оборотного хода счетного механизма.

Размещение

Газовый счетчик устанавливается в помещении или на улице. Во втором случае прибор должен быть оснащен термокомпенсатором, выдерживать перепады температур (от –40°С до +50°С). Газовый расходомер защищают специальным металлическим коробом (шкафом, ящиком) от вандалов, осадков, прямых УФ-лучей.

Пропускная способность

Этот показатель характеризует наибольший объем газа (м. куб), который измеряет расходомер за единицу времени (час). Зависит от назначения:

бытовой — 1-6 м куб/час;

коммунальный — 10-40 м куб/час;

промышленный – 40 м куб/час и более.

Чем больше пропускная способность газового счетчика, тем выше его стоимость. Для грамотного выбора счетчика следует подсчитать максимальный расход газа в домохозяйстве путем суммирования объема потребления всех работающих на этом топливе приборов (информация указана в паспорте газового прибора). При этом пропускная способность устройства должна быть больше полученного результата на 25-30%.

Обычная газовая плита тратит 1.5 м куб/час, а колонка — 2.5 м куб/час, следовательно, подойдет счетчик с пропускной способностью от 4 м куб/час. С увеличением количества потребляемого газа оборудования должна возрастать и пропускная способность газового счетчика.

Модель

По данному параметру оценивают пропускную способность газового счетчика:

G1.6 — 1.6-2.5 м куб/час (для газовой плиты);

G2.5 – 2.5-4 м куб/час (для газовой плиты и отопительного котла или плиты и колонки);

G4 — 4-6 м куб/час (для газовой плиты, колонки и маломощного котла);

G6 – 6-10 м куб/час (для частного дома с плитой, колонкой и отопительным котлом средней мощности или фермерского хозяйства);

G10 — 10-16 м куб/час;

G16 — 16-25 м куб/час.

Необходимо различать несколько величин, описывающих пропускную способность газового счетчика.

Минимальный объемный расход (Qmin) – наименьший объем потребляемого газа, при котором гарантируется нормальная работа счетчика, то есть погрешность показов не превышает заявленного параметра. В разных моделях минимальный расход составляет:

G1.6 — 0.016 м куб/час;

G2.5 — 0.025 м куб/час;

G4 — 0.04 м куб/час;

G6 — 0.06 м куб/час;

G10 — 0.1 м куб/час;

G16 — 0.16 м куб/час.

Номинальный объемный расход (Qn) – объем потребляемого газа, при котором счетчик нормально работает в течение длительного времени. Этот показатель равен нижнему пределу пропускной способности прибора: для G1.6 – 1.6 м куб/ч, для G2.5 – 2.5 м куб/ч и так далее.

Максимальный объемный расход (Qmax) – объем потребляемого газа, при котором допускается кратковременная работа счетчика (не более 1 часа в сутки, не более 200 часов в год). При этом погрешность измерений не превышает указанного значения. Данный параметр верхнего предела пропускной способности устройства: для G1.6 – 2.5 м куб/ч, для G2.5 – 4 м куб/ч и так далее.

Монтаж

Счетчики подключаются к газовому трубопроводу с помощью резьбового или фланцевого соединения, но последнее решение встречается реже.

Расходомер выбирается с учетом расположения самой трубы. Одни модели устанавливают на горизонтальном участке трубопровода (движение газа справа налево и наоборот), другие – на вертикальном (движение газа сверху вниз и наоборот). Некоторые приборы допускают два варианта монтажа.

При монтаже учитывается и размещение прибора относительно трубы – на основании этого выбирается правосторонняя (движение газа справа налево) или левосторонняя модель (движение газа слева направо).

Диаметр резьбы штуцеров отвечает за совместимость счетчика газа с трубой, на которую он устанавливается. Для правильного монтажа диаметр резьбы соединительного патрубка расходомера должен совпадать с размером газовой трубы:

для квартир – 1/2 дюйма;

для частных домов – 1 дюйм или 3/4 дюйма.

Номинальный диаметр подключения – диаметр условного прохода, присоединительный размер (DN, Ду). Эта величина связана с диаметром резьбы штуцеров: 1/2 дюйма соответствует 15 DN, 3/4 дюйма – 20 DN, 1 дюйм – 25 DN, 1+1/4 дюйма – 32 DN.

Важно: если выбранный газовый счетчик имеет другой диаметр, чем трубопровод, можно воспользоваться адаптерами (переходниками).

Межосевое расстояние штуцеров также учитывается при монтаже счетчика на газовый трубопровод. Чаще встречаются устройства, у которых данный показатель составляет 110 мм; 130 и 250 мм. При несоблюдении межосевого расстояния выбранный прибор нельзя будет установить, а перемещение труб связано со значительными трудностями.

Срок службы

Срок службы счетчиков газа составляет 20-25 лет. Производители указывают этот параметр в расчете на идеальные условия. На практике фактический срок службы устройства уменьшается под влиянием различных факторов: повышенной влажности газа, недостаточную пропускную способность (если счетчик выбран неправильно), нарушение правил монтажа.

Межповерочный интервал

Эта характеристика указывает промежуток времени между двумя проверками (проверками точности) прибора. За это время признается достоверность результатов измерений. Чем больше межверочный интервал, тем меньше неудобств для пользователя.

Промежуток между двумя проверками определяется видом счетчика:

мембранный – 1 раз в 8-15 лет;

– 1 раз в 8-15 лет; ротационный – 1 раз в 5 лет;

– 1 раз в 5 лет; электронный – 1 раз в 10-12 лет.

Важно: межверочный интервал рассчитывается с даты изготовления счетчика газа (первичной поверки), а не со дня его установки. Поэтому из двух моделей с схожими характеристиками и ценой выбирайте более новую.

Производитель

Качественными числятся счетчики марок Elster, Metrix, Октава, САМГАЗ – все они лицензированы на территории Украины. Достаточно просты в эксплуатации, обеспечивают точные замеры, надежны в работе. Чаще выполнены из антикоррозионных материалов, позволяющих работать в разных условиях.

Ранее Телеграф писал о том, что будет, если потребитель не сдал счетчик на проверку вовремя и кто может этого не делать.