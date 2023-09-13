Як вибрати лічильник газу: 10 корисних порад від експертів

Лічильник газу дозволяє знизити витрати за комунальні платежі, оптимізуючи витрати газу

Газовий лічильник дозволить — це той прилад, який допомагає довільно регулювати і оптимізувати газоспоживання та економити на комунальних платежах. За наявності лічильника вам нараховується оплата за фактично спожитий газ, а не за встановленими нормами.

Щоб отримати максимальну ефективність від лічильника, потрібно правильно обрати саме той прилад, який потрібен для ваших потреб. Зробити це краще, зважаючи на поради фахівців. Насамперед, купуйте газовий лічильник тільки в спеціалізованих магазинах, щоб захиститися від бувших у користуванні або підроблених пристроїв, пише Vse.ua. Перед купівлею газового витратоміра, переконайтесь, що обраний прилад сертифікований на території України. Установка лічильників газу виконується фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію.

Експерти наголошують, що прилад повинен мати паспорт зі штампом ВТК — це підтверджує проходження технічного контролю на підприємстві-виробнику. Також обов'язкова має бути така інформація: дата виготовлення, серійний заводський номер приладу, гарантійний термін.

На що потрібно звертати увагу, купуючи лічильник газу

Вид

Мембранний (діафрагмовий, камерний)

Переваги: має просту конструкцію, простий у монтажі та обслуговуванні, характеризується низькою ціною, безпекою використання, довговічністю.

Недоліки: великі розміри, шум при роботі, чутливість до низьких температур, яка негативно позначається на точності показань. Подібні моделі зустрічаються найчастіше.

Ротаційний (роторний)

Переваги: компактніше і дешевше мембранного при більш низькій вартості.

Недоліки: сприйнятливість до забрудненого газу, висока похибка вимірювань, вибухонебезпечність (ризик витоку газу), недовгий термін експлуатації, гучність.

Електронний

Переваги: компактний, безшумний, точний, простий в налаштуванні. При підключенні спеціального пристрою дозволяє переносити результати вимірювань на цифрові носії.

Недоліки: висока ціна обладнання, складний ремонт.

Якщо у вас квартираз газовою плитою і колонкою — чудово підійде саме мембранний лічильник.

Натомість для будинку з опалювальним котлом краще вибрати електронну модель — особливо, якщо прилад плануєте установлювати на вулиці.

Призначення

За призначенням лічильники поділяються на побутові, комунально-побутові (комунальні) і промислові — вони відрізняються пропускною спроможністю і ціною.

Побутові лічильники відносяться до найбільш бюджетного сегменту витратомірів і встановлюються в приватних будинках і квартирах. Д

орожчі комунальні прилади призначені для котелень та інших об'єктів житлово-комунального господарства, малих підприємств. Область застосування найдорожчих промислових лічильників — групові вузли обліку, промисловість, сільське господарство.

Оснащення

Термокомпенсатор (термокорректор) — автоматично вимірює витрату газу на підставі його фактичного споживання незалежно від температури і тиску, які часто спотворюють результати вимірювань. Без цієї функції власник лічильника взимку буде недоплачувати, а влітку — переплачувати. Термокомпенсатор істотно збільшує ціну приладу. Такий лічильник призначений для установлення на вулиці.

На маркуванні лічильника з термокомпенсатором є буква "Т", що допомагає легко вибрати потрібний прилад.

Пиловловлювальний фільтр — знижує знос і підвищує точність вимірювань лічильника.

Також лічильники оснащуються блокуванням від зворотного ходу лічильного механізму.

Розміщення

Газовий лічильник встановлюється в приміщенні або на вулиці. В другому випадку прилад повинен бути оснащений термокомпенсатором, витримувати перепади температур (від -40 ° С до + 50 ° С). Газовий витратомір захищають спеціальним металевим коробом (шафою, ящиком) від вандалів, опадів, прямих УФ-променів.

Пропускна спроможність

Цей показник характеризує найбільший обсяг газу (м. куб), який витратомір вимірює за одиницю часу (годину). Залежить від призначення приладу:

побутовий — 1-6 м куб/год;

комунальний — 10-40 м куб/год;

промисловий — 40 м куб/год і більше.

Чим більше пропускна здатність газового лічильника, тим вище його вартість. Для грамотного вибору лічильника слід підрахувати максимальну витрату газу в домогосподарстві шляхом підсумовування обсягу споживання всіх приладів, що працюють на цьому паливі (інформація вказана в паспорті газового приладу). При цьому пропускна здатність пристрою повинна бути більше отриманого результату на 25-30%.

Звичайна газова плита витрачає 1.5 м куб/год, а колонка — 2.5 м куб/год, отже, підійде лічильник з пропускною спроможністю від 4 м куб/год. Зі збільшенням кількості обладнання, що споживає газ повинна зростати і пропускна здатність газового лічильника.

Модель

За даним параметру оцінюють пропускну здатність газового лічильника:

G1.6 — 1.6-2.5 м куб/год (для газової плити);

G2.5 — 2.5-4 м куб/год (для газової плити та опалювального котла або плити і колонки);

G4 — 4-6 м куб/год (для газової плити, колонки і малопотужного котла);

G6 — 6-10 м куб/год (для приватного будинку з плитою, колонкою і опалювальним котлом середньої потужності або фермерського господарства);

G10 — 10-16 м куб/год;

G16 — 16-25 м куб/год.

Необхідно розрізняти кілька величин, що описують пропускну здатність газового лічильника.

Мінімальна об'ємна витрата (Qmin) — найменший обсяг споживаного газу, при якому гарантується нормальна робота лічильника, тобто похибка показів не перевищує заявленого параметра. В різних моделях мінімальна витрата складає:

G1.6 — 0.016 м куб/год;

G2.5 — 0.025 м куб/год;

G4 — 0.04 м куб/год;

G6 — 0.06 м куб/год;

G10 — 0.1 м куб/год;

G16 — 0.16 м куб/год.

Номінальна об'ємна витрата (Qn) — обсяг споживаного газу, при якому лічильник нормально працює протягом тривалого часу. Цей показник дорівнює нижній межі пропускної здатності приладу: для G1.6 — 1.6 м куб/год, для G2.5 — 2.5 м куб/год і так далі.

Максимальна об'ємна витрата (Qmax) — обсяг споживаного газу, при якому допускається короткочасна робота лічильника (не більше 1 години на добу, не більше 200 годин на рік). При цьому похибка вимірювань не перевищує зазначеного значення. Даний параметр верхньої межі пропускної здатності пристрою: для G1.6 — 2.5 м куб/год, для G2.5 — 4 м куб/год і так далі.

Монтаж

Лічильники підключаються до газового трубопроводу за допомогою нарізного або фланцевого з'єднання, але останнє рішення зустрічається рідше.

Витратомір вибирається з урахуванням розташування самої труби. Одні моделі встановлюють на горизонтальній ділянці трубопроводу (рух газу справа наліво і навпаки), інші — на вертикальній (рух газу зверху вниз і навпаки). Деякі прилади допускають два варіанти монтажу.

При монтажі враховується і розміщення приладу щодо труби — виходячи з цього вибирається правобічна (рух газу справа наліво) або лівостороння модель (рух газу зліва направо).

Діаметр різьблення штуцерів — відповідає за сумісність лічильника газу з трубою, на яку він встановлюється. Для правильного монтажу діаметр різьби з'єднувального патрубку витратоміра повинен збігатися з розміром газової труби:

для квартир — 1/2 дюйма;

для приватних будинків — 1 дюйм або 3/4 дюйма.

Номінальний діаметр підключення — діаметр умовного проходу, приєднувальний розмір (DN, Ду). Ця величина пов'язана з діаметром різьблення штуцерів: 1/2 дюйма відповідає 15 DN, 3/4 дюйма — 20 DN, 1 дюйм — 25 DN, 1 + 1/4 дюйма — 32 DN.

Важливо: якщо обраний газовий лічильник має інший діаметр, ніж трубопровід, то можна скористатися адаптерами (перехідниками).

Міжосьова відстань штуцерів — також враховується при монтажі лічильника на газовий трубопровід. Найчастіше зустрічаються пристрої, у яких даний показник становить 110 мм; 130 мм і 250 мм. При недотриманні міжосьової відстані обраний прилад не можна буде встановити, а переміщення труб пов'язане зі значними труднощами.

Термін служби

Термін служби лічильників газу становить 20-25 років. Виробники вказують цей параметр в розрахунку на ідеальні умови. На практиці фактичний термін служби приладу зменшується під впливом різних факторів: підвищеної вологості газу, недостатню пропускну спроможність (якщо лічильник обраний неправильно), порушення правил монтажу.

Міжповірочний інтервал

Ця характеристика вказує на проміжок часу між двома перевірками (перевірками точності) приладу. Протягом цього часу визнається достовірність результатів вимірювань. Чим більше міжповірочний інтервал, тим менше незручностей для користувача.

Проміжок між двома перевірками визначається видом лічильника:

мембранний — 1 раз в 8-15 років;

— 1 раз в 8-15 років; ротаційний — 1 раз в 5 років;

— 1 раз в 5 років; електронний — 1 раз в 10-12 років.

Важливо: міжповірочний інтервал обчислюється з дати виготовлення лічильника газу (первинної повірки), а не з дня його встановлення. Тому з двох моделей зі схожими характеристиками і ціною обирайте новішу.

Виробник

Якісними вважаються лічильники марок Elster, Metrix, Октава, САМГАЗ – всі вони ліцензовані на території України. Досить прості в експлуатації, забезпечують точні виміри, надійні в роботі. Найчастіше виконані з антикорозійних матеріалів, дозволяють працювати в різних умовах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо споживач не здав лічильник на перевірку вчасно і хто може цього не робити.