Українцям приходитиме третя платіжка за газ: за що доведеться доплачувати

З січня 2020 року українці почали отримувати дві окремі платежі за газ: за його постачання та за доставку, а тепер буде ще одна

В Україні з’явиться третя платіжка за газ, яку отримуватимуть громадяни. У ній зазначатиметься вартість утримання внутрішньобудинкових мереж, як окрема послуга.

До цього українці отримували дві платіжки за сам газ та його доставку. Наразі окрему увагу було вирішено приділити техобслуговування. Про це повідомляє видання "Газправда".

"Раніше в єдиний платіж за газ була включена плата за ТО, про що деякі побутові споживачі навіть і не здогадувались. І чи виконували облгази належним чином свої зобов’язання щодо утримання у задовільному стані внутрішніх газових мереж, димо- та вентканалів, а також газоспоживаючого обладнання у багатоквартирних і приватних будинках – залишається під великим питанням", — йдеться у повідомленні.

Законодавство дає право власнику обирати організацію, яка на договірних умовах та на платній основі проводитиме роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це може бути як облгаз, і інші організації.

"Чинне законодавство містить застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється. Однак, до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами винятково через неукладення договорів на ТО може вважатись маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців", – наголосили у Газправда.

Після укладання договору:

один раз на рік фахівці повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявність вільного доступу до них, стан фарбування та кріплення газопроводу, наявність футлярів у місцях прокладки, стан ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, у разі потреби, його відновлюють.

один раз на шість місяців, до початку та після закінчення опалювального сезону, фахівці здійснюють перевірку на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. У приватних будинках і квартирах це робиться щорічно.

щорічно разом із техоглядом газового обладнання проводиться перевірка тяги у димових та вентиляційних каналах.

не менше одного разу на рік постачальник послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії та мастила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна швидко і просто передати показники лічильника за газ, не виходячи з дому.