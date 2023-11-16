Счетчик на свет снимает неправильные показатели: потребителям рассказали, что делать

Украинцам дали простой совет

Счетчики электроэнергии, показатели которых нужно передавать за 2 дня до конца месяца, могут быть неисправными. Счетчики могут неправильно фиксировать использованные кВт/ч, к примеру, не работать по ночному тарифу.

В компании YASNO рассказали, что делать с неисправными счетчиками. Исправить проблему нужно как можно скорее, чтобы это не сказалось на счетах за коммуналку.

Если потребитель заметил, что счетчик света неправильно считает электроэнергию, то ему нужно обратиться к оператору системы распределения (ОСР). Именно он занимается техническим обслуживанием счетчиков: заменяет, проверяет, пломбирует и программирует их.

"YASNO как поставщик обрабатывает данные по потреблению, передаваемые ОСР. На основе этой информации YASNO применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам", — отметили в компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как распломбировать счетчики. Оказывается, что сделать это можно в режиме онлайн, но не во всех областях.