Лічильник на світло знімає неправильні показники: споживачам розповіли, що робити

Українцям дали просту пораду

Лічильники електроенергії, показники яких потрібно передавати за 2 дні до кінця місяця, можуть бути несправними. Лічильники можуть неправильно фіксувати використані кВт/год, наприклад, не працювати за нічним тарифом.

У компанії YASNO розповіли, що робити з несправними лічильниками. Виправити проблему потрібно якнайшвидше, щоб це не позначилося на рахунках за комуналку.

Якщо споживач помітив, що лічильник світла неправильно рахує електроенергію, йому потрібно звернутися до оператора системи розподілу (ОСР). Саме він займається технічним обслуговуванням лічильників: замінює, перевіряє, пломбує та програмує їх.

"YASNO як постачальник обробляє дані щодо споживання, що передаються ОСР. На основі цієї інформації YASNO застосовує чинний тариф, здійснює нарахування та спрямовує рахунки клієнтам", - зазначили в компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як розпломбувати лічильники. Виявляється, що це можна зробити в режимі онлайн, але не у всіх областях.