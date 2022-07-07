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Поздравления с Рождеством Ивана Крестителя-2022: лучшие открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2022 года Новость обновлена 07 июля 2022, 11:32
Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2022 года

7 июля в церковном календаре большой праздник

В этот четверг, согласно церковному календарю на июль, христиане восточного обряда отмечают праздник, посвященный Рождеству Иоанна Крестителя.

7 июля отмечается один из самых почитаемых христианских святых, который подготовил народ Израиля к пришествию Иисуса Христа и крестил его в водах реки Иордан.

В этот день принято поздравлять друг друга с религиозным праздником. Не забудьте написать своим родным и близким несколько теплых слов, а также отправить в соцсети или мессенджере открытку к празднику, которую "Телеграф" публикует в этом материале.

открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022
открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022
открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022
открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022
открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022
открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022
открытка с Рождеством Ивана Крестителя 2022

Напомним, что ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году, ведь в этот период отмечается праздник Ивана Купала. Красивые открытки с праздником Ивана Купала в нашем материале.

Теги:
#Поздравление #Открытки #Рождество Иоанна Крестителя #Рождество Иоанна Предтечи