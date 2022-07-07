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Привітання з Різдвом Івана Хрестителя-2022: найкращі листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Різдво Іоанна Хрестителя 7 липня 2022 року Новина оновлена 07 липня 2022, 11:32
Різдво Іоанна Хрестителя 7 липня 2022 року

7 липня у церковному календарі велике свято

Цього четверга, згідно з церковним календарем на липень, християни східного обряду відзначають свято, присвячене Різдву Іоанна Хрестителя.

7 липня відзначається один із найшанованіших християнських святих, який підготував народ Ізраїлю до пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах річки Йордан.

Цього дня заведено вітати одне одного із релігійним святом. Не забудьте написати своїм рідним та близьким кілька теплих слів, а також відправити в соцмережі чи месенджері листівку до свята, яку "Телеграф" публікує в цьому матеріалі.

листівка з Різдвом івана Хрестителя 2022
листівка з Різдвом івана Хрестителя 2022
листівка з Різдвом івана Хрестителя 2022
листівка з Різдвом івана Хрестителя 2022
листівка з Різдвом івана Хрестителя 2022
листівка з Різдвом івана Хрестителя 2022

Нагадаємо, що ніч з 6 на 7 липня – одна із найзагадковіших у році, адже у цей період відзначається свято Івана Купала. Красиві листівки зі святом Івана Купала у нашому матеріалі.

Теги:
#Вітання #Листівки #Різдво Іоанна Хрестителя #Різдво Іоанна Предтечі