Привітання з Різдвом Івана Хрестителя-2022: найкращі листівки та картинки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 280
7 липня у церковному календарі велике свято
Цього четверга, згідно з церковним календарем на липень, християни східного обряду відзначають свято, присвячене Різдву Іоанна Хрестителя.
7 липня відзначається один із найшанованіших християнських святих, який підготував народ Ізраїлю до пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах річки Йордан.
Цього дня заведено вітати одне одного із релігійним святом. Не забудьте написати своїм рідним та близьким кілька теплих слів, а також відправити в соцмережі чи месенджері листівку до свята, яку "Телеграф" публікує в цьому матеріалі.
Нагадаємо, що ніч з 6 на 7 липня – одна із найзагадковіших у році, адже у цей період відзначається свято Івана Купала. Красиві листівки зі святом Івана Купала у нашому матеріалі.