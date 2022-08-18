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Преображение Господне-2022: лучшие открытки и картинки к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Преображение Господне 19 августа 2022 года Новость обновлена 18 августа 2022, 13:03
Преображение Господне 19 августа 2022 года

Христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне в эту пятницу

В пятницу, 19 августа, православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе праздник получил название Яблочный Спас.

В этот день принятой посещать Божественную литургию. В церковь на освящение христиане берут с собой корзинки с яблоками, виноградом и другими сезонными фруктами и овощами. Считается, что именно яблоки в праздник приобретают целебную силу — в этот день было обязательно съесть кусочек яблока с медом

"Телеграф" сделал подборку красивых, красочных поздравительных открыток и картинок с праздником Преображения Господнего, которые наши читатели могут отправить своим близким и знакомым в этот день.

открытка с преображением господним яблочным спасом
открытка с преображением господним
открытка с преображением господним
открытка с преображением господним яблочным спасом
открытка с преображением господним

Добавим, что этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо следовать всем ограничениям в этот период. Однако именно 19 августа существуют некоторые послабления для верующих.

Теги:
#Преображение Господне #Поздравления #Праздники #Открытки